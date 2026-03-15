◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

日本の連覇の夢が散った。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が14日（日本時間15日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、日本代表「侍ジャパン」（1次ラウンドC組1位）はベネズエラ（同D組2位）に打ち負け、同大会史上初めてベスト8で敗退した。

奇跡のメキシコ戦サヨナラ勝利、伝説の米国との決勝から3年…同じローンデポ・パークで侍ジャパンの連覇への道は早すぎる終戦を迎えた。

WBC、五輪、プレミア12と野球の主要国際大会で、プロ野球選手が出場するようになった2000年シドニー五輪以降でベスト4を逃したのは初めて。五輪は00年シドニーは4位、04年アテネは銅メダル、08年北京は4位、21年東京は金メダル。WBCは06、09年連覇後、13、17年と2大会連続でベスト4敗退、前回23年大会で14年ぶりに奪冠した。プレミア12は15年は3位、19年は優勝、24年は2位。1次ラウンド4連勝で乗り込んだ米国ラウンドの初戦となる準々決勝で連覇の道が途絶える“マイアミの悪夢”となった。

試合は初回に先発マウンドを託された山本由伸が先頭のアクーニャに先制ソロを被弾。その裏に大谷が“先頭打者弾返し”となるソロで同点に追いついた。山本は2回にも1点を失ったが、攻撃陣が1点を追う3回に佐藤輝明の同点適時二塁打、初回に負傷交代した鈴木誠也の代役として緊急出場した森下が勝ち越しの3ランを放ち3点のリードを奪った。だが、5回に2番手としてマウンドに上がった隅田が2ランを被弾し1点差に詰め寄られると、5―4の6回に3番手・伊藤が痛恨の3ランを被弾し試合をひっくり返された。5―7のまま2点を追う8回に種市が1点を失い万事休す。投手陣が3本の本塁打を含む10安打で8点を奪われ、WBCで初めて4強を逃した。