◇第6回WBC準々決勝 ベネズエラ8―5日本（2026年3月14日 マイアミ）

ベネズエラの強力打線が侍ジャパンに打ち勝ち、2009年の第2回大会以来4大会ぶり、過去最高タイの4強進出を決めた。プロが参戦した日本代表との国際試合では、5試合目で初勝利となった。また、ベネズエラは五輪予選を兼ねる今大会で準決勝に進出したため、28年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得した。五輪の出場権を獲得するのは初めて。

先発左腕スアレスが2回2/3を3安打5失点、2本塁打、3四球で降板。3点ビハインドの苦しい展開となったが、5回に侍ジャパンの隅田知一郎を捉えた。

5回からマウンドに上がった隅田に対し、先頭のチョーリオが四球を選ぶと1死後に2番ガルシアが左中間へ1点差に迫る2ランを放った。ガルシアは3回先頭で山本からの二塁打を放っており、これでこの試合2安打目。今大会通算打率.471と絶好調ぶりをアピールした。

1点差の6回は4番手の伊藤大海に対し、先頭のトーバーが右前打で出塁。続くトーレスの打席でランエンドヒットを仕掛けて無死一、三塁の好機を演出した。すると、7番アブレイユが右翼へ特大の逆転3ランを放ち、この試合3本目の本塁打にベンチはお祭り騒ぎとなった。

投手陣は2番手以降は侍ジャパン打線を無得点に封じ、反撃をしのいだ。試合後、ナインはベンチ内でウオーターシャワーで祝福。スタンドのベネズエラファンの中には涙を流す姿もあった。

ベネズエラは準決勝でイタリアと対戦する。