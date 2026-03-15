◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)

準々決勝のベネズエラ戦に挑んだ侍ジャパン。シーソーゲームの熱戦を見せるも、中盤に勝ち越しを許し敗れました。

先発マウンドを託されたのは、エース・山本由伸投手。しかし先頭打者ロナルド・アクーニャJr.選手から豪快な一発を浴び、先制を許します。その裏には大谷翔平選手の一発ですぐさま同点に追いつくも、2回にもベネズエラ打線の勢いが止まらず。先頭からの2本の長打で再び勝ち越しを許しました。それでも山本投手は3回以降、復調。5つの三振を奪うなど追加点を許さず、4回69球を投げ2失点でマウンドを降りました。

1点ビハインドで迎えた3回には、阪神が誇る強打者たちが躍動。四球とバントで1アウト2塁とすると、大谷選手が申告敬遠とされ1アウト1、2塁とチャンスを拡大します。ここで打席に立ったのは昨季40本塁打を放つなど大躍進を見せた佐藤輝明選手。2球で追い込まれるも粘りを見せ、6球目のスライダーをライト線へのタイムリー2塁打としました。さらに続く1アウト2、3塁の場面では森下翔太選手が勝ち越しの3ランホームラン。相手先発レンジャー・スアレス投手から一挙4得点をあげました。

3点リードとした侍ジャパンでしたが、強力ベネズエラ打線も反撃。5回には継投策に出た侍ジャパン投手陣をとらえ、2番手・隅田知一郎投手から2ランHR、4番手・伊藤大海投手から3ランHRを放ちます。さらに8回には、回またぎでの起用となった種市篤暉投手が、無死2塁から痛恨の悪送球。この間にランナーの生還を許しました。

侍ジャパン打線は4回以降、得点を奪えず。9回2アウトの場面で大谷選手に打席が回るもショートフライに倒れゲームセットとなりました。これまでのWBCではいずれも準々決勝を突破してきた侍ジャパンでしたが、今回は4強入りを逃しました。