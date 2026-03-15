俳優の桜田通（34）が15日、都内で26年度カレンダー「DORI’S JAPAN/KYOTO EDITION」の発売記念イベントを行った。

今回は歴史ある京都で撮影。ファッションウィークなど海外でも精力的に活動している桜田は「日本の良さや観光の雰囲気をカレンダーに取り込みたいと思っていた。海外の方が日本に行ってみたいと思えるようなコンセプトにしました」と話した。

嵐山にある旅館「星のや京都」をはじめ、屋形船やトロッコなど、さまざまなシチュエーションのお気に入りカットも披露した。食に関する連載を持つなどグルメな一面でも知られており、撮影後は嵐山でイタリアンを堪能。「京都の近くで採れる食材やオーガニックの食材も使われていたり、食事でも凄くこだわっている場所」と絶賛した。

春にちなんで新たに始めたことを聞かれると、2月はとある作品の撮影に臨んでいたことを明かし「作品のために少し体のトレーニングを始めました」と告白。今まで筋トレをしてこなかったというが「今年1年間は、トレーニングを続けてみようかなと思ってます」とうなずいた。30代に入り「何もしていなければ、体の状態はやっぱり20代の時より少し老いていくものなのかなとは思っている」とし「状態を維持できるように、今年は続けてみようかなと思っています」と宣言した。

30代ならではの恋愛観や結婚観についても言及。ABEMAの恋愛リアリティー番組「さよならプロポーズ」にスタジオ見届け人として出演したことで心境の変化があったようで、「結婚に対してあんまり考えたことは正直今までなかったんですけど、誰かと誰かが一緒になることってかなり奇跡で、凄いことなんだなって」と感慨。「40代に向けて、いいご縁があったらいいな」と笑みを浮かべていた。