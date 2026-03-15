【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 vs フィリピン女子代表（日本時間3月15日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】長谷川唯、「ダイレクト股抜き」でゴール！

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月15日、オーストラリアで開催されている「AFC女子アジアカップ2026」の準々決勝でフィリピン女子代表と対戦。日本時間14時のキックオフを前にスタメンが発表された。

2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権（上位6チーム）を目指しているなでしこジャパンは、第1戦でチャイニーズ・タイペイ代表を2−0、第2節でインド代表を11−0、第3戦でベトナム代表を4−0で下したグループステージを1位通過。グループA3位のフィリピンと戦う準々決勝は、勝利すればW杯出場権獲得となる大一番だ。

グループステージは中2日で試合が続くため積極的なターンオーバーを採用したニルス・ニールセン監督は、この準々決勝でも大胆な選手起用。韓国代表が待つ準決勝、そして決勝を見据えてか、長谷川唯や古賀塔子はスタメンだが、山下杏也加、高橋はな、長野風花、谷川萌々子などはベンチスタートとなった。ベトナム戦で頭を打ち付けて途中交代した北川ひかるも先発から外れた。

【スタメン】

▼GK

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

▼DF

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

▼MF

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

▼FW

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）



【ベンチスタート】

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ→海外移籍予定）

17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）

19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）

26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

