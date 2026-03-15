羊文学、『ひつじのショーン』最新シリーズEDテーマを担当決定！

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羊文学が、『ひつじのショーン』主題歌をカバーした「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」がNHK Eテレで今月放送される『ひつじのショーン』最新シリーズのエンディングテーマに決定した。

イギリス生まれのキャラクター“ひつじのショーン”と、ロックバンド“羊文学“。

2024年の「ひつじの日」（6月6日）に実現した、人々の心に寄り添うメッセージを届け続けている“ひつじ”同士のコラボレーション。

楽曲カバーのみならず、イラストやミュージックビデオでも共演を重ね、昨年にはメンバーがイギリス・ブリストルのアードマン本社を訪れるなど親交を深めてきた。

詳しい放送概要はこちら

https://www.nhk.jp/g/blog/brb1kytidn/

●リリース情報

「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」

配信リンクはこちら

https://fcls.lnk.to/LifesaTreatWS

New Single

Netflixシリーズ「九条の大罪」主題歌

「Dogs」

2026年3月25日配信開始

配信リンクはこちら

https://fcls.lnk.to/Dogs

Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館

4月1日発売

商品予約ページ

https://fcls.lnk.to/HTJ_AsiaTourBD

【通常盤（Blu-ray）】

価格：￥6,050（税込）

【初回限定盤（Blu-ray2枚組＋グッズ）】

価格：￥8,800（税込）

＜Blu-ray（ディスク1）＞

Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館

そのとき

Feel

電波の街

Addiction

いとおしい日々

つづく

マヨイガ

声

ランナー

OOPARTS

mother

夜を越えて

Burning

more than words

mild days

GO!!!

未来地図2025

砂漠のきみへ

春の嵐

光るとき

＜Blu-ray（ディスク2）＞

On the Road: Hitsujibungaku Europe Tour2025

オリジナルグッズ：いま、ここ オリジナルラゲージタグ

関連リンク

羊文学オフィシャルサイト

https://www.hitsujibungaku.info/