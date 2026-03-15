羊文学、『ひつじのショーン』最新シリーズEDテーマを担当決定！
羊文学が、『ひつじのショーン』主題歌をカバーした「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」がNHK Eテレで今月放送される『ひつじのショーン』最新シリーズのエンディングテーマに決定した。
イギリス生まれのキャラクター“ひつじのショーン”と、ロックバンド“羊文学“。
2024年の「ひつじの日」（6月6日）に実現した、人々の心に寄り添うメッセージを届け続けている“ひつじ”同士のコラボレーション。
楽曲カバーのみならず、イラストやミュージックビデオでも共演を重ね、昨年にはメンバーがイギリス・ブリストルのアードマン本社を訪れるなど親交を深めてきた。
詳しい放送概要はこちら
https://www.nhk.jp/g/blog/brb1kytidn/
●リリース情報
「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」
配信リンクはこちら
https://fcls.lnk.to/LifesaTreatWS
New Single
Netflixシリーズ「九条の大罪」主題歌
「Dogs」
2026年3月25日配信開始
配信リンクはこちら
https://fcls.lnk.to/Dogs
Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館
4月1日発売
商品予約ページ
https://fcls.lnk.to/HTJ_AsiaTourBD
【通常盤（Blu-ray）】
価格：￥6,050（税込）
【初回限定盤（Blu-ray2枚組＋グッズ）】
価格：￥8,800（税込）
＜Blu-ray（ディスク1）＞
Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館
そのとき
Feel
電波の街
Addiction
いとおしい日々
つづく
マヨイガ
声
ランナー
OOPARTS
mother
夜を越えて
Burning
more than words
mild days
GO!!!
未来地図2025
砂漠のきみへ
春の嵐
光るとき
＜Blu-ray（ディスク2）＞
On the Road: Hitsujibungaku Europe Tour2025
オリジナルグッズ：いま、ここ オリジナルラゲージタグ
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羊文学オフィシャルサイト
https://www.hitsujibungaku.info/
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