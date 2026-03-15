羊文学、『ひつじのショーン』最新シリーズEDテーマを担当決定！

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羊文学が、『ひつじのショーン』主題歌をカバーした「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」がNHK Eテレで今月放送される『ひつじのショーン』最新シリーズのエンディングテーマに決定した。

イギリス生まれのキャラクター“ひつじのショーン”と、ロックバンド“羊文学“。
2024年の「ひつじの日」（6月6日）に実現した、人々の心に寄り添うメッセージを届け続けている“ひつじ”同士のコラボレーション。

楽曲カバーのみならず、イラストやミュージックビデオでも共演を重ね、昨年にはメンバーがイギリス・ブリストルのアードマン本社を訪れるなど親交を深めてきた。

詳しい放送概要はこちら
https://www.nhk.jp/g/blog/brb1kytidn/

●リリース情報
「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」
配信リンクはこちら
https://fcls.lnk.to/LifesaTreatWS

New Single
Netflixシリーズ「九条の大罪」主題歌
「Dogs」
2026年3月25日配信開始
配信リンクはこちら
https://fcls.lnk.to/Dogs

Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館
4月1日発売
商品予約ページ
https://fcls.lnk.to/HTJ_AsiaTourBD

【通常盤（Blu-ray）】
価格：￥6,050（税込）

【初回限定盤（Blu-ray2枚組＋グッズ）】
価格：￥8,800（税込）

＜Blu-ray（ディスク1）＞
Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館
そのとき
Feel
電波の街
Addiction
いとおしい日々
つづく
マヨイガ

ランナー
OOPARTS
mother
夜を越えて
Burning
more than words
mild days
GO!!!
未来地図2025
砂漠のきみへ
春の嵐
光るとき

＜Blu-ray（ディスク2）＞
On the Road: Hitsujibungaku Europe Tour2025

オリジナルグッズ：いま、ここ オリジナルラゲージタグ

関連リンク

羊文学オフィシャルサイト
https://www.hitsujibungaku.info/