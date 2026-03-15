FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、トップバッターで「IDOL RUNWAY」開幕 ハットで顔隠してエレガントに登場【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】紅白出場アイドル、シースルースカート着こなす
トップバッターを務めた鎮西はシースルースカートとストーンがあしらわれたトップスでエレガントな雰囲気を放ち、顔を隠して登場。ハットから顔を覗かせると会場からは歓声が上がった。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場アイドル、シースルースカート着こなす
◆鎮西寿々歌、エレガントに登場
トップバッターを務めた鎮西はシースルースカートとストーンがあしらわれたトップスでエレガントな雰囲気を放ち、顔を隠して登場。ハットから顔を覗かせると会場からは歓声が上がった。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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