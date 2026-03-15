長嶋一茂、100年以上前の『LEVI′S 501XX』価格に驚がく 放送後の衝撃展開に「マジで!?」
タレントの長嶋一茂が、15日放送の『一茂×かまいたち ゲンバ』（毎週日曜 前10：25）に出演。“ヴィンテージジーンズ”衝撃価格に驚がくした。
【写真】長嶋一茂「マジで!?」…衝撃価格の100年以上前の『LEVI'S 501XX』
この日は、数々のゲンバでお世話になった店員の中から3人が最も印象に残った人1位を名場面とともに振り返りながら決定する「第1回 店員さんグランプリ」を放送。個性豊かな店員が出てくるなかで、古着屋オーナーが登場。一茂は「ここから始まったんだよな、俺のアロハ」と自身のアロハ好きのルーツを振り返った。
VTRでは1906年の『LEVI'S 501XX』をみせられ、1288万円であるという事実を知った一行。かまいたち・濱家隆一は「金（きん）やん」とツッコみ。山内は「どっちで持つかですね。金（きん）で持っておくか、デニムで持っておくか」と納得した。
続けて山内は「奇跡の状態なのでこのくらいの値段」といい、濱家も「この状態で保存できるのであれば、年数経てば値打ち出てくる？」とオーナーへ質問。オーナーも「これは上がりますね」「5年後だったら1500万円には絶対なってる」と太鼓判を押した。
このVTRを振り返ったスタジオで一茂は「（購入を）迷った」と告白。濱家は「ちなみにあの後、オンエアありましたよね？すぐに売れました」「会社経営者の方が購入したみたいです」と衝撃の展開を報告。一茂と山内は「マジで!?」と驚きながらも、濱家は、古着店オーナーの言葉として「今なら確実に2000万円以上に上がっている、と言い切っています」と伝えた、一茂は「失敗したな」と悔しがっていた。
なお、一茂は同店で79万8000円のアロハシャツを購入したことを明かしている。
【写真】長嶋一茂「マジで!?」…衝撃価格の100年以上前の『LEVI'S 501XX』
この日は、数々のゲンバでお世話になった店員の中から3人が最も印象に残った人1位を名場面とともに振り返りながら決定する「第1回 店員さんグランプリ」を放送。個性豊かな店員が出てくるなかで、古着屋オーナーが登場。一茂は「ここから始まったんだよな、俺のアロハ」と自身のアロハ好きのルーツを振り返った。
続けて山内は「奇跡の状態なのでこのくらいの値段」といい、濱家も「この状態で保存できるのであれば、年数経てば値打ち出てくる？」とオーナーへ質問。オーナーも「これは上がりますね」「5年後だったら1500万円には絶対なってる」と太鼓判を押した。
このVTRを振り返ったスタジオで一茂は「（購入を）迷った」と告白。濱家は「ちなみにあの後、オンエアありましたよね？すぐに売れました」「会社経営者の方が購入したみたいです」と衝撃の展開を報告。一茂と山内は「マジで!?」と驚きながらも、濱家は、古着店オーナーの言葉として「今なら確実に2000万円以上に上がっている、と言い切っています」と伝えた、一茂は「失敗したな」と悔しがっていた。
なお、一茂は同店で79万8000円のアロハシャツを購入したことを明かしている。