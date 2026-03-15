南海トラフ巨大地震で想定される死者は、最大で29万8000人。その多くが津波によるものです。

【写真を見る】｢いつ津波が来るか…あすは我が身｣ 三重県で“究極の津波対策”高台移転を決意した家族 きっかけは東日本大震災で被災した姉

東海地方では｢究極の津波対策｣とされる“高台移転”を選択する人も。新居に引っ越したばかりの家族を取材しました。

（高台移転した井川智行さん）

「（新居は）思った以上に快適でしたね」



3月上旬、ここへ引っ越したばかりという、三重県伊勢市の井川さん一家。そのワケを聞くと…



（井川さん）

「いつ津波が来るか分からない所で、不安になりながら生活することが怖かった」

きっかけは姉の被災「あすは我が身」

南海トラフ巨大地震では、最大9メートルの津波が想定される伊勢市。浸水予想区域は広範囲にわたります。

もともと海のすぐそばに住んでいた井川さんは、家を建てるのを機に海抜12メートル以上で、津波の心配がない場所を選びました。

（井川さん）

「実際に来てみないと分からないが、災害リスクは最小限まで抑えられるかなと考えている」



井川さんの姉は宮城県に住んでいて、東日本大震災で被災。それもあって高台移転を決めたといいます。



（井川さん）

「身内が被災していることもあって、最近は人ごとのようには思わなくなった。あすは我が身という気持ちです」

感震ブレーカーなど 防災設備を備えた建売住宅

30年ほど前に造成されたこの住宅地。最近は、選ぶ人に共通点が…



（三交不動産 倉田真さん）

「災害に対する意識は非常に高まっていて、高台で安心ということが大きくて、そういったところをメインに考えるお客様が多いという印象」

いまは建売の住宅に感震ブレーカーや、雨水を貯めるタンクなどの防災設備を備え、「安全安心」が最大の“ウリ”に。



（倉田さん）

「伊勢市内ももちろんいるが、鳥羽や志摩など より海側の地域から高台の街を希望される方が多い」

津波被害を避けられる高台移転。いざという時、命を守る選択をする人は増えています。