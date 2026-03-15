なでしこジャパンがフィリピン戦の先発を発表！ ベトナム戦から８人入れ替え、長谷川唯は初戦から全試合スタメン【女子アジア杯】
現地３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンがフィリピンと対戦する。この試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
グループステージ３戦全勝で決勝トーナメント進出を決めたなでしこジャパンは、10日のベトナム戦からスタメン８人を入れ替え。キャプテンの長谷川唯が初戦から４試合連続で先発入りし、宮澤ひなたや藤野あおばらも名を連ねた。
試合は日本時間14時にキックオフ予定。スタメンは以下のとおりだ。
【スターティングメンバー】
12 平尾知佳(GK)
２ 清水梨紗
３ 南 萌華
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
８ 清家貴子
11 田中美南
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
18 林穂之香
21 守屋都弥
【サブメンバー】
１ 山下杏也加(GK)
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
16 山本柚月
17 浜野まいか
19 谷川萌々子
20 松窪真心
23 大熊 茜(GK)
24 成宮 唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
グループステージ３戦全勝で決勝トーナメント進出を決めたなでしこジャパンは、10日のベトナム戦からスタメン８人を入れ替え。キャプテンの長谷川唯が初戦から４試合連続で先発入りし、宮澤ひなたや藤野あおばらも名を連ねた。
【スターティングメンバー】
12 平尾知佳(GK)
２ 清水梨紗
３ 南 萌華
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
８ 清家貴子
11 田中美南
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
18 林穂之香
21 守屋都弥
【サブメンバー】
１ 山下杏也加(GK)
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
16 山本柚月
17 浜野まいか
19 谷川萌々子
20 松窪真心
23 大熊 茜(GK)
24 成宮 唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー