生田絵梨花、アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』EDテーマ「今も、ありがとう」発売決定！アニメ描き下ろしジャケット公開

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生田絵梨花の2026年4月4日から放送が開始される、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』エンディングテーマ「今も、ありがとう」を収録したシングルが、5月6日に発売されることが決定したことが発表され、あわせてアニメ描き下ろしジャケットビジュアルも公開された。

■「今も、ありがとう」は生田絵梨花にとって初となるTVアニメ担当楽曲

「今も、ありがとう」は生田絵梨花にとって初となるTVアニメ担当楽曲。作品の余韻を優しく包み込む、普段恥ずかしくて言えないような母や家族への感謝の言葉が詰まった温かな楽曲に仕上がっている。

■生田絵梨花 コメント

■「今も、ありがとう」はデジパック仕様の期間生産限定盤として発売

公開されたジャケットビジュアルは、アニメの世界観を象徴する印象的なデザインとなっている。また本作はデジパック仕様の期間生産限定盤として発売される。

カップリングには、切ない夏の恋を描いたトップクリエイターによる書き下ろし新曲を収録。さらに映像特典として、「今も、ありがとう」MVとMVメイキングムービーも収録される。

なお、生田絵梨花は2026年4月22日に自身初となるフルアルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』をリリースも決定しており、本楽曲も同アルバムに収録される。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「今も、ありがとう」

2026.04.22 ON SALE

ALBUM『I.K.T（I Know Tomorrow）』

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ『本好きの下剋上 領主の養女』

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット：4月4日スタート 毎週土曜 17時30分～

TOKYO MX：4月6日スタート 毎週月曜 21時25分～

AT-X：4月7日（火）スタート 毎週火曜21時～

原作：香月美夜『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』（TOブックス刊）

原作イラスト：椎名優

漫画：波野涼

監督：岩崎良明

シリーズ構成：國澤真理子

キャラクターデザイン：簑輪愛子

色彩設計：近藤牧穂

美術設定：田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛

美術監督：田村せいき

撮影監督：小池真由子

編集：増永純一

音響監督：渡辺淳

音響効果：倉橋裕宗

音楽：未知瑠

アニメーションプロデューサー：吉信慶太

アニメーション制作：WIT STUDIO

(C)香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６

■【動画】「今も、ありがとう」使用『本好きの下剋上』特別ムービー家族愛編

■【画像】「今も、ありがとう」ジャケット

■【画像】『I.K.T（I Know Tomorrow）』ジャケット

■関連リンク

『本好きの下剋上 領主の養女』作品サイト

https://booklove-anime.jp/

生田絵梨花 OFFICIAL SITE

https://erikaikuta.jp/s/m12/?ima=0835

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/