女優の平愛梨（41）が14日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。夫でサッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）とのなれそめについて語った。

長友のイタリア滞在中に2人は、共通の知人を介して初対面。2人きりで迎えた初デートが運命の1日になったという。

「待ち合わせした場所で荷物をひょいっと持ってくれた。席に着いたら“水でいい？”て水を入れてくれた。凄いジェントルマンというか。優しいし、話してたら凄い楽しくて」と第一印象は好印象。後ろ姿が「父の姿にそっくりだった」と明かした。

「カラオケで“俺明日には（イタリア）帰るからね”って言われて。どこに帰るんだって思ってたら、もう泣いちゃって、寂しいっていう感情が出ちゃって」と回顧。「過呼吸のようになっちゃって…“なに泣いてるの？”みたいな、なっちゃって。分かんないですけど勢いで好きになっちゃったと思います！って」と勢い余って告白してしまったという。

自身の年齢が30歳に迫っていたこともあり、長友の真意を聞くべく「ちゃんと言ってください」と確認したという平。「“え？”ってなりながら冷静に座らされて、1曲歌ったんです長友さんが。歌ってるときにワンフレーズが“また会えると約束するよ”って指切りしてくれた」と振り返った。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「長友どこで覚えたんだよ？！」とツッコんでいた。