知床に魅せられて移住した北海道斜里町の女性医師が昨年末、５８歳で亡くなった。

約１０年にわたってがんと闘いながら、同町や網走市など１市６町の地域唯一の呼吸器内科の専門医を務めた。亡くなる９日前まで診察を続け、地域の医療を支えようと患者と向き合った。（平井翔子）

結婚機に斜里町へ

網走厚生病院（網走市）の医師だった鈴木夕子さんは大阪府出身。奈良県立医科大を卒業し、大阪厚生年金病院（現ＪＣＨＯ大阪病院、大阪市）に勤務していた２００８年、医師不足に悩む道内の病院へ応援に赴いた。初めて知床を訪れ、憧れだった流氷ダイビングに挑戦。ダイビングインストラクターで漁師の英樹さん（５６）と出会い、３年の遠距離恋愛を経て、１１年、結婚を機に斜里町へ移り住んだ。

移住から５年が過ぎた１６年秋、体調が優れず、ＣＴ検査をすると大腸がんの影が映った。頭が真っ白になり、診察室で一人、天を仰いだ。手術や抗がん剤治療を重ねたが再発を繰り返し、肺や腹膜にも転移した。

〈負けない あきらめない 大丈夫〉。日々の暮らしをつづっていたブログの結びには、必ずこの言葉を記すようになった。自分だけではなく、同じように病と向き合っている誰かを励ますためだった。

入院中に、音楽グループ「クレイジーケンバンド」のアルバムを友人から贈られ、〈だから元気出してこうぜ〉と歌う一曲「生きる。」が励みになった。退院するとライブに足を運び、バンドメンバーに「斜里町公演」を直談判した。願いは２３年に実現し、地元公演の実行委員長を務めて運営を取り仕切った。好きなことや希望は、生きる力になった。

心にも寄り添う

ある時、診てもらった医師から「治療は延命に過ぎない」と告げられたことがあった。愕然（がくぜん）としたが、「自分は病だけでなく、心にも寄り添う医師でいよう」と改めて誓った。診察では笑顔を絶やさず、「病気を生活の中心に考えないで。趣味や家族、仕事の次くらいでいいの」と患者に伝えた。「先生に会うと元気をもらえる」と言われるのがうれしかった。

網走厚生病院の看護師、藤田美智子さんは、鈴木さんが看護師たちから「まずはご自身の体を大切に」と声をかけられていたことを思い出す。鈴木さんは「患者さんにとって主治医は私しかいないから」と、車いす姿で診察に向かった。約１００キロ先から通う患者もおり、「地方でも医療の質に差があってはならない」との思いが原動力だった。

「妻は私の誇り」

入院していた昨年１２月２１日、英樹さんは病室で後ろから鈴木さんをそっと抱きしめ、「きれいだよ」と伝えた。妻は「ありがとう、ありがとう」とほほ笑んだ。それが最後の会話になった。

同２９日に斜里町で営まれた通夜には、患者や医療関係者ら約２５０人が参列し、クレイジーケンバンドのメンバーや全国の友人から供花が届けられた。見送りの際、流れたのは「生きる。」だった。

「情熱と愛情で地域医療や人々を支えることに生涯をささげた妻は、私の誇り」と英樹さんは語る。最期まで諦めなかった姿が、病と闘う人たちの希望になることを願っている。