俳優の中島裕翔（３２）が１５日、都内で行われた２１日スタートのテレビ朝日系ドラマ「森英恵 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ ｂｅｙｏｎｄ」の制作発表会見に主演の八木莉可子（２４）と出席した。

森英恵さんの夫・賢氏役の中島はグレーのスーツに黒のメガネ、髪をきっちり分けて、本人を意識した姿で登場。英恵さんを献身的に支える夫を演じ「昭和の戦後、間もない日本において男性が一歩下がってという夫婦のスタイルがあったんだなと正直、驚きでした」と感心しきり。「裏方にしっかり徹して自分はプロデューサー系みたいな、一歩下がる精神は、俺が育てたみたいにならず素晴らしいなと思いました」。

今年は森英恵生誕１００年で、英恵さんを演じた八木は中島の撮影中の賢氏のようなふるまいに感心。「リアル賢さんというか、現場でも明るくさらっとフォローしてくださる」と感謝。一人でセリフ読みの練習をしている時があるという八木は「隣で、賢さんのセリフを言ってくださるんですよ。一緒に読み合わせをしてくださって。自分一人で言った時にさらっと、言ってくださって、ジェントルマンさというか、やってますよという気遣いで、撮影現場で助けていただいてお芝居ができています」と話した。

会見では実際に森英恵さんが仕立てた衣装が飾られ、実際に着用したという八木は「実際のお洋服を着させていただくとは思っていなかった。それを着ながら撮影して、汚してしまわないか、ドキドキしました。今着ても、ラインがきれいで、美しさっていうのは、時代を越えていくものなんだなというのを、実際に着て肌で感じました」と、緊張の連続だったと振り返った。