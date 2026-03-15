“ひき逃げトラック”をパトカーが追跡　法定速度超え火花散らすカーチェイスに　運転手からアルコール検知　韓国

韓国で暴走するトラックと警察のカーチェイスがカメラにとらえられた。

トラックはパトカーの制止に見向きもせず、法定速度を超えるスピードで逃走した。

危険な逃走劇が続いていたが、居合わせたけん引車が進路を阻んだことで追い詰められ、運転手は逮捕された。

運転手からはアルコールが検知されたという。

法定速度超えでトラックが暴走

韓国で撮影されたのは、暴走トラックとパトカーのカーチェイスだ。

きっかけは、市民からの「ひき逃げ車両を追跡している」という通報だった。

トラックが走行しているのは、法定速度が時速80kmの道路だ。

一度横につけたが、トラックは加速していった。

パトカーは時速140km以上を出して、トラックの進行方向をふさいだ。

これでカーチェイスも終了かと思われたが、トラックは逃走を続けた。

カーブでガードレールに激しく接触し、後輪あたりから火花が散っていた。

さっそうと現れた“けん引車”がブロック

そこにさっそうと現れたのは、1台のけん引車だ。

右や左から追い抜こうとするトラックの進路をブロックした。

それでもトラックは一瞬の隙を見て、再び逃走を試みる。

細い道に入っていくが、そこは行き止まりだった。

警察官が駆け寄り、運転手は現行犯逮捕された。

運転手からは、免許が取り消しとなるほどのアルコールが検知されたという。

（「イット！」 3月10日放送より）