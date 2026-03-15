国連の軍縮会議で発言するイランのアラグチ外相＝2月、スイス・ジュネーブ/Valentin Flauraud/AFP/Getty Images

（CNN）イランのアラグチ外相は14日、米国のヘグセス国防長官が、イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師が負傷し、顔に傷を負ったと主張したことに反論した。

アラグチ氏は米MS Nowとのインタビューで、「新たな最高指導者には何の問題もない。憲法に従って職務を遂行しており、今後も続けていく」と述べた。

ホルムズ海峡：アラグチ氏は、世界で最も重要な石油輸送路の一つであるホルムズ海峡をイランが完全に封鎖したとの主張も否定し、米国やイスラエルと関係のある船舶のみ通行を制限していると語った。

アラグチ氏は「米国とイスラエルの船舶とタンカーのみが通行を制限されており、他の船舶は制限されていない」と語った。

中東地域での攻撃：米国とイスラエル軍によるイランへの攻撃が続いていることを受け、アラグチ氏は、イランの石油輸出の大半を担うカーグ島への米軍の攻撃に関して報復すると表明した。イラン軍が、中東地域で米企業と結びついたあらゆるエネルギーインフラを攻撃するという。

アラグチ氏は攻撃について、アラブ首長国連邦（UAE）の領土のラスアルハイマとドバイの近郊から行われたと主張した。民間人が暮らす地域に近いことから「極めて危険」で「容認できない」と述べた。

アラグチ氏は「われわれの石油・エネルギーインフラが攻撃されれば報復すると、すでに軍が表明している」と述べた。

外国からの支援：ロシアや中国の軍事支援について問われると、アラグチ氏は両国を「戦略的パートナー」と位置づけ、軍事協力が続いていることは認めたものの、詳細は明らかにしなかった。

核協議：アラグチ氏は、イランが濃縮ウランの備蓄を兵器化すると脅したことは一度もないと否定し、自身が伝えようとしていたのは、イランがどの程度の譲歩をする用意があったかという規模だと説明した。

「われわれは合意に近づいていた。それが現実だ」

アラグチ氏は「これは、われわれに対する一方的な戦争だ。われわれが始めた戦争ではない。自衛しているだけだ」と語った。

UAEの反応：UAE大統領の外交顧問を務めるアンワル・ガルガシュ氏は、アラグチ氏がUAEをイランへの攻撃に加担したと非難した発言について、「方向を誤り、羅針盤を失い、英知を捨てた混乱した政策の一部だ」と批判した。