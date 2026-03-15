【ZARA】3,000円台で買える！ 大人の即戦力♡「長袖Tシャツ」

春に向けて、そろそろ薄手のトップスが気になる時期。デイリーカジュアルの即戦力になるアイテムなら、インナーとしても1枚で着てもOKな「長袖Tシャツ」がおすすめ。そこで今回は、【ZARA（ザラ）】でゲットできる3,000円台のTシャツに注目しました。ドレープデザインやボーダー柄など、コーデのアクセントになるTシャツをご紹介します。

きれいめに着られるドレープTシャツ

【ZARA】「サイドドレープＴシャツ」\3,990（税込）

サイドのドレープデザインが美しく、シンプルながらも存在感を放つTシャツ。手持ちのパンツやスカートと合わせるだけでこなれ感のあるコーデが完成。首まわりは広めに開いているので、抜け感も演出できそうです。ジーンズと合わせたカジュアルコーデや、柄物のスカートでフェミニンに仕上げるのも◎

1枚でサマ見えが狙えるボーダー柄Tシャツ

【ZARA】「ストライプ柄ロングスリーブTシャツ」\3,590（税込）

シンプルコーデのマンネリを打破したいなら、ボーダー柄のTシャツで気分を変えてみて。ワンツーでもサマになる柄物Tシャツは、デイリーカジュアルの相棒になる予感。主役として着るのはもちろん、インナーとしてさりげないアクセントにするのもおすすめ。背中側が切り替えデザインになっているのも見逃せないポイント。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M