まだ間に合う！ 機能性抜群の【おすすめ春アウター】をチェック！

今年の春アウターはお決まりですか？ 今季は、ベーシックなフォルムながらも抜け感があり、着回し力抜群で、そして機能性も高いアイテムが豊富です。そこで、注目ブランドのいち押し春アウターをリサーチしました。

【イエナ】撥水機能付きのゆるっと着られるステンカラーコート

撥水ステンカラーコート \34,100（イエナ）

コットンとナイロン混合の軽やかな素材を使用し、ドロップショルダーで余白を出したシルエットに仕上げたスタイリングに合わせやすいステンカラーコートです。

フロントにキュッと結んでアレンジできる、取り外し可能なフード付きで、フレンチカジュアルなスタイリングにも、取り外してキレイめな通勤スタイルにもぴったり。

また、撥水性を備えた機能素材でもあるので雨の日でも安心。活躍頻度高めのアイテム間違いなしです！

「デ・プレ」上質な素材が際立つショートトレンチコート

ショートトレンチコート\90,200（デ・プレ）

独特な風合いと、しっかりと目の詰まっていて柔らかな生地感が特別感のあるショートトレンチコートです。ほど良いハリとドライタッチな生地が魅力で、飽きのこないシンプルなデザインなのでロングスパンで活用できます。

大きめの襟でデザインされて、顔まわりに華やかさをプラス。着回し力抜群なコンパクトな着丈で、ボリュームのあるスカートやワイドパンツにもぴったりです。ウエストベルトできゅっとウエストマークすれば女性らしく、ラフに羽織れば抜け感のある着こなしを楽しめます。

【ジャーナル スタンダード レリューム】選択洗い可能な大好評トレンチコート

トレンチコート \19,800

程よくゆったりとしたシルエットで、ジャケット感覚で軽やかに羽織れる、サマ見えトレンチコートです。完売必須アイテムで、再販を繰り返している人気の1着。

自宅での洗濯機洗いも可能で実用的。気負いなく投入できてこの春大活躍間違いなしです。

【ジャーナル スタンダード レリューム】大人気「バブアー」コラボブルゾン

ブルゾン\51,700

去年に引き続きファッション好きに注目されているイギリスブランド【バブアー】。ブランドの人気ジャケットモデルをベースにした別注ブルゾンです。裏地は英国調のタータンチェックで高級感のあるデザインに。

コートはAラインシルエットでデザインされているので、お尻周りをさりげなくカバーしてくれます。素材は、【ジャーナル スタンダード レリューム】らしく光沢感のあるナイロン素材で女性らしく仕上げています。

【シップス】UVカット・撥水加工！機能性スタンドカラーフードコート

コート\33,000

UVカットに加えて撥水性も高い高密度タフタ生地を使用したフード付きスタンドカラーコートがこの春は大活躍。背中側のアンブレラヨークは、水が下に滑り落ちる仕様になっていて、デザイン性だけでなく機能面にも優れているんです！ 急な雨にも心強い味方に。

自宅での手洗いが可能なのも嬉しいポイント。ゆとりのある着心地でミディ丈なのでバランスが取りやすく、着回し力も抜群です。

カラーは、ニュアンス感のあるライトグリーンとネイビーの2色展開です。

ベーシックなフォルムながら、今年らしい抜け感のあるシルエットのコートが豊富。ぜひ、お気に入りの1枚を見つけてみてください。

senior writer：Eiko Yanagibori