6ヶ月半額で季節用品も預けやすい屋外収納スペース！ランドピア「スペースプラス大府一屋町」

この記事のポイント ランドピアが2026年3月、愛知県大府市に「スペースプラス大府一屋町」をオープン所在地は愛知県大府市一屋町4丁目1南隣、JR東海道本線「共和駅」から徒歩11分1.5畳タイプは月額7,150円（税込）から利用できますオープン記念で賃料6ヶ月半額キャンペーンを実施中です ランドピアが2026年3月、愛知県大府市に「スペースプラス大府一屋町」をオープン所在地は愛知県大府市一屋町4丁目1南隣、JR東海道本線「共和駅」から徒歩11分1.5畳タイプは月額7,150円（税込）から利用できますオープン記念で賃料6ヶ月半額キャンペーンを実施中です

ランドピアが2026年3月、愛知県大府市にトランクルーム「スペースプラス大府一屋町」をオープン！

1.5畳タイプを月額7,150円（税込）から使える新拠点です。

オープン記念の賃料6ヶ月半額キャンペーンも始まり、収納場所を増やしたい時期に動きやすいタイミングです。

ランドピア「スペースプラス大府一屋町」

オープン時期：2026年3月所在地：愛知県大府市一屋町4丁目1南隣アクセス：JR東海道本線 共和駅より徒歩11分月額料金：1.5畳タイプ 7,150円（税込）からキャンペーン：賃料6ヶ月半額

ランドピアは、土地活用事業とセルフストレージ事業を手がける企業です。

「スペースプラス」は、同社が展開するトランクルーム・コンテナトランクのサービスです。

今回オープンした「スペースプラス大府一屋町」は、愛知県大府市で新たに使える屋外型収納として、月額料金とキャンペーン条件を明確に打ち出した新施設です。

現地外観とアクセス

所在地：愛知県大府市一屋町4丁目1南隣アクセス：JR東海道本線 共和駅より徒歩11分

現地は道路沿いにコンテナが並ぶ配置で、ダークグリーンの本体にイエローのシャッターが映える外観です。

募集看板も掲示されており、はじめて現地を訪れる人でも収納施設だと把握しやすい見た目です。

駅から徒歩11分の立地は、車だけでなく徒歩でも向かえる距離感です。

オープン記念キャンペーン

キャンペーン内容：賃料6ヶ月半額対象施設：スペースプラス大府一屋町

オープン記念で実施されるのは、賃料6ヶ月半額キャンペーンです。

使い始めの固定費を抑えやすく、住まいの収納不足を見直したい人に動きやすい条件です。

引っ越し後の荷物整理や、季節用品の置き場を分けたい時にも検討しやすいスタートになります。

月額料金と収納の始めやすさ

月額料金：1.5畳タイプ 7,150円（税込）からオープン時期：2026年3月

料金は1.5畳タイプで月額7,150円（税込）からです。

必要な広さから始めやすい価格帯は、家の中に収まりきらない荷物の置き場を外に持ちたい時に選択肢になります。

屋外型コンテナは、室内収納を圧迫しがちな荷物を切り分けたい人に相性のよいサービスです。

新生活の荷物整理とあわせて収納先を増やせるのが今回のポイントです。

駅から歩ける距離にあるため、近隣でトランクルームを探す人には候補に入れやすい新拠点です。

料金の入り口が見えやすく、キャンペーンもあるため、初めて屋外型収納を使う人でも検討を進めやすい内容です。

ランドピア スペースプラス大府一屋町の紹介でした。

よくある質問

Q. スペースプラス大府一屋町はいつオープンしましたか。

2026年3月にオープンしました。

Q. スペースプラス大府一屋町の所在地とアクセスを教えてください。

所在地は愛知県大府市一屋町4丁目1南隣で、JR東海道本線「共和駅」より徒歩11分です。

Q. 最小料金はいくらですか。

1.5畳タイプが月額7,150円（税込）から利用できます。

Q. オープン記念キャンペーンの内容は何ですか。

賃料6ヶ月半額キャンペーンを実施中です。

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