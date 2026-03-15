「え、」「ひぇぇぇ」元子役の24歳が印象激変！「脱いだら凄い」「きゃ〜肉体美」
俳優の加藤清史郎が14日にInstagramを更新し、出演中の連続ドラマからオフショットを公開。肉体美を披露するとファンから驚きの声が集まった。
【写真】元子役24歳、肉体美披露！「ひぇぇぇ」
現在放送中の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW／毎週日曜22時放送・配信）で梁山泊の主要メンバー・阮小五（げんしょうご）を演じている加藤。そんな彼が投稿したのは『北方謙三 水滸伝』第3話からのオフショット。写真には、上半身裸で森の中に笑顔で佇む加藤の姿が収められている。投稿の中で加藤は写真について「服も武器も防具も何もかもビッショビショになってしまったのでそれを乾かすためにこんな姿だったシーンが第3話にありました〜」とつづっている。
写真に収められた引き締まった身体に、ファンからは「え、清史郎くんの筋肉見れるんすか」「ひぇぇぇぇぇぇ」「清史郎くん脱いだら凄い鍛えてる!!」「きゃ〜肉体美」などの反響が寄せられている。
■加藤清史郎（かとうせいしろう）
2001年8月4日生まれ。神奈川県出身。幼少期から子役として活動し、2009年に放送されたCMに「こども店長」として出演しブレイク。中学卒業後、イギリスの高校へ進学し演劇学校にも通学。帰国後の2021年4月期放送のドラマ『ドラゴン桜』（TBS系）で改めて脚光を浴びる。現在、連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW／毎週日曜22時放送・配信）に出演中。4月からは主演ドラマ『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系）がスタートする。
引用：「加藤清史郎」Instagram（@kato_seishiro_official）
【写真】元子役24歳、肉体美披露！「ひぇぇぇ」
現在放送中の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW／毎週日曜22時放送・配信）で梁山泊の主要メンバー・阮小五（げんしょうご）を演じている加藤。そんな彼が投稿したのは『北方謙三 水滸伝』第3話からのオフショット。写真には、上半身裸で森の中に笑顔で佇む加藤の姿が収められている。投稿の中で加藤は写真について「服も武器も防具も何もかもビッショビショになってしまったのでそれを乾かすためにこんな姿だったシーンが第3話にありました〜」とつづっている。
■加藤清史郎（かとうせいしろう）
2001年8月4日生まれ。神奈川県出身。幼少期から子役として活動し、2009年に放送されたCMに「こども店長」として出演しブレイク。中学卒業後、イギリスの高校へ進学し演劇学校にも通学。帰国後の2021年4月期放送のドラマ『ドラゴン桜』（TBS系）で改めて脚光を浴びる。現在、連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW／毎週日曜22時放送・配信）に出演中。4月からは主演ドラマ『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系）がスタートする。
引用：「加藤清史郎」Instagram（@kato_seishiro_official）