◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 イタリア8-6プエルトリコ(現地14日、アメリカ/ヒューストン）

イタリアに敗れたプエルトリコのヤディエル・モリーナ監督が試合後コメントしました。

プエルトリコは初回、先頭バッターのホームランで先制しますが、その裏に3連打と犠牲フライで4失点。4回にはフォアボールで満塁となると連続で長打を浴び再び4点を失いました。

終盤の8回に3本のヒットなどで4点を返しますが追いつくことができず6-8。2大会連続、準々決勝で敗退となりました。

モリーナ監督は試合後、「非常に感情的な試合だったと言いたいです。他に言葉はありません。イタリアが先制攻撃を仕掛けてきました。まずは彼らのコーチ陣をたたえたいと思います。次のラウンドに進む彼らに幸運を祈ります」とイタリアにエールを送りました。

プエルトリコのメンバーについて「しかし、私はチームをとても誇りに思っています。若いチームですが、島を代表して、何の非も被ることなく最後まで戦い抜きました。私たち全員が最後まで戦いました。そして、私たちは再び国を一つにすることができました」

「悔しいです。もちろん、試合に勝って次のラウンドに進みたかった。でも、改めて選手たちを誇りに思います。最後まで戦い抜きました。イタリアにも敬意を表したいと思います」と語りました。