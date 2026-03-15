『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話、10月9日に上映決定 ガルパン最新情報発表
『ガールズ＆パンツァー最終章』第5話（ガルパン）の上映日が2026年10月9日に決定した。さらに第5話では通常上映に加えて「ガールズ＆パンツァー」シリーズでは初の試みであるDolby Cinemaでの上映やこれまでも実施してきたDolby Atomos上映、4DX上映、MX4D上映の全5形態での上映を10月9日より一挙展開する。
【画像】公開された『ガールズ＆パンツァー 最終章』特典ファイル
さらに『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話の第1弾クリアファイル付きムビチケカードの発売が決定。3月27日より上映予定劇場などにて販売開始となる。
特典はティザービジュアルデザインのクリアファイル。3月28日・29日の2日間に、東京ビッグサイトで開催されるAnimeJapan 2026の博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブースでも販売が決定した。
また、『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第4幕の上映後に、野上武志×鈴木貴昭原作のスピンオフコミック『ガールズ＆パンツァー リボンの武者』パイロット版映像の上映が決定。アニメ−ション制作は「ガールズ＆パンツァー」シリーズを手掛けるアクタスが担当する。
【画像】公開された『ガールズ＆パンツァー 最終章』特典ファイル
さらに『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話の第1弾クリアファイル付きムビチケカードの発売が決定。3月27日より上映予定劇場などにて販売開始となる。
また、『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第4幕の上映後に、野上武志×鈴木貴昭原作のスピンオフコミック『ガールズ＆パンツァー リボンの武者』パイロット版映像の上映が決定。アニメ−ション制作は「ガールズ＆パンツァー」シリーズを手掛けるアクタスが担当する。
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