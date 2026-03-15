〈「秋篠宮家はぜいたくすぎる」「天皇一家は質素」なぜ両家の評価は分かれたのか…小室圭さん報道から見えた『メディアと皇族』のフシギな関係〉から続く

「美智子上皇后は天才女優」――。

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そんな刺激的な言葉で語られることもある、平成の皇室の“光”。一方で、その輝きの裏には必ず「影」が存在したとも指摘されている。

明仁上皇夫妻、徳仁天皇一家、そして雅子皇后。皇室の人気や評価はなぜ、家族同士の比較によって大きく揺れ動いてきたのか？

ジャーナリスト・大木賢一氏の著書『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つの家族はなぜ衝突したのか』（講談社）より、皇室に繰り返される“光と影”の構図を読み解く。（全2回の2回目／最初から読む）



美智子さま ©時事通信社

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光と影の繰り返し

平成が終わって令和になると、明仁上皇夫妻に対する批判的言説も登場するようになった。かく言う私が2019（令和元）年11月、講談社のウェブサイト「現代ビジネス」に「皇室記者が現場で感じた、新天皇夫妻と上皇夫妻の『大きな違い』」と題する記事を書いた。

その内容は、本書で冒頭から展開してきたような明仁上皇夫妻への批判的考察とほぼ同様である。ここで私は両家の比較を行ったものの、明仁上皇夫妻を「下げる」ことによって、徳仁天皇夫妻を「上げ」ようとする意図はまるでなかった。

ただ両者について長年思ってきたことを述べただけである。その中で私は、「自分を見せる」ことを完璧にこなし続けてきた美智子上皇后を「天才女優」だと表現した。この記事に対する反響は大きく、明仁上皇夫妻の側に一種の「私性」を感じて潜在的に反感を持っていた人々が、実は相当数いることが分かった。

明仁上皇夫妻と秋篠宮家の人気凋落は、結果として徳仁天皇一家の人気を高めることになった。こうした「比較による支持の反転」が、皇室の世界で何度もなされてきたのは、すでに述べてきた通りである。

「美智子さんは皇太子妃になるべき星の下に生まれたのだった」

光と影が交互に入れ替わる現象がなぜ繰り返されるのか。考えているうちに私の脳裏に浮かんだのは、前出した朝日新聞社の元編集委員岩井克己氏が著書の中で紹介した、美智子上皇后の小学生時代のエピソードだった。美智子上皇后の母正田富美子さんの弟である副島呉郎氏が次のように回顧している。

私はずっと、美智子さんは皇太子妃になるべき星の下に生まれたのだった、必然だったと思っています。小学校6年生のころに、私の家に来て、庭のバラを見て「叔父さま、陽に当たっているバラってすごくきれいね。でも、日陰になっているバラもあるからよけいにきれいに輝いて見えるのね」と言われて、衝撃を受けたのがずっと忘れられません。陰になっているものにまで目を向ける洞察力がすごいと思ったのです。

姉のよいところを美智子さんが受け継いだ……というより、姉の抱いていた理想像が結晶した姿が美智子さんだったのではないかと思っているのです。その意味では、美智子さまは日なたに輝くバラ、富美子は陰で支えるバラだったのだと思います。（岩井克己『宮中取材余話 皇室の風』）

雅子皇太子妃という「陰」

ここでは、陽の当たる薔薇と日陰の薔薇のエピソードが、美智子上皇后の高い感受性と「弱い者に目を向ける姿勢」を裏付ける、一つの美談として描かれているが、私の受け取り方はまるで違っていた。

これまで述べてきたような美智子上皇后の人間性を考えると、「陽の当たる薔薇」はまるで自分のことを言っているように感じられるし、日向の薔薇が輝くために「日陰の薔薇」という“引き立て役”が必要だ、と言っているようにも感じられる。

一方が「上げ」られるためには一方が「下げ」られる。輝くべきものが正しく輝くためには犠牲になる陰が必要になる。陰がなければ輝けない。この少女の言葉には、将来嫁ぐことになるのがそうした世界であることを、小学生ながらに見通していたかのような凄みがある。

現実として、平成の時代、美智子皇后は雅子皇太子妃という「陰」を得て輝きを増した。陰があるからよけいにきれいに見える。遠い日に少女が庭の薔薇に見出したのは、まぎれもない真実だった。

光と影の対比を繰り返す「皇室の世界」

皇室の世界において光と影の対比を繰り返すのは、なにも女性に限った話でもないように感じられる。

描かれる天皇の像そのものも、先代との比較によって成り立ってきた部分が否めないのではないか。

「栄光の明治」を体現した“大帝”明治天皇が没し、虚弱と言われた大正天皇が目指したのは気さくで文化的で家庭的な天皇だったと言われる。その大正天皇が没すると、昭和天皇には、明治を再現する強い天皇像が求められた。

父の影をつぐなう「贖罪の旅」

明仁天皇もまた、昭和天皇と戦争の時代を一つの「陰」として自らが輝いたことは否定できない。平和を希求する「慰霊の旅」とはすなわち、父の影をつぐなう「贖罪の旅」だった。

（大木 賢一／Webオリジナル（外部転載））