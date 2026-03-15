伊藤大海、痛恨の逆転3ランを被弾！脅威のベネズエラ打線、2イニング連続被弾【WBC】
ベネズエラ打線の勢いが止まらない(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦。
【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許した
5−4とリードして迎えた6回表。4番手の伊藤大海は無死一、三塁のピンチを迎えると7番のアブレイユに完璧に直球を捉えられ、左翼スタンドに運ばれた。
地鳴りのような歓声、ゲーム序盤から取っては取られのシーソーゲームが続く中、集中力を切らさないべネズエラ打線の粘りが光った。
伊藤はその後3人で6回を切り上げたが、投手陣は5回も2番手の隅田知一郎が一死一塁からガルシアに2ランを浴びていた。
一時は侍ジャパンが森下翔太の3ランなどで3点差をつけたが5回、6回の2イニングで5失点で逆転を許した。戦前から予想されたベネズエラ打線が圧巻の破壊力を示し続けている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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