シンガー・ソングライターのｍｉｌｅｔが“夢をかなえた”ショットを披露した。

１５日までにインスタグラムで「夢が叶いました 言葉にできないくらい嬉しいです。(実際言葉が出てこずアワワワ状態でした)」と書き始め、昨季限りで巨人で現役を引退した長野久義氏（４１）との２ショットをアップ。引退試合が行われた東京ドームでの写真も併せて公開した。

「一生の、宝物の思い出です。長野選手とお会いできてお話しできたこと、いまだに信じられないです。長野選手、ありがとうございました！そして本当にお疲れ様でした！いままで長野選手の戦う姿を観て、数えきれないくらい感動して勇気をもらってきました」とつづり、「今までもこれからもずっと私のヒーローです。大好きです」と続けた。

この投稿にファンからは「ワォー！ほんまに良かったね。長野選手、長いことおつかれさんでした！」「わぁ〜羨ましい」「おぉ〜っ！凄いやん！！」「すっごくイイ写真」「ええええ！！すごいやん！！ずっと好きやったよなぁ！！！！羨ましい！！！」などの声があがっている。