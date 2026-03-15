ワールドベースボールクラシックの準々決勝が現地時間14日に行われ、野球日本代表『侍ジャパン』の大谷翔平選手が先頭打者ホームランを放ちました。そのボールが目の前まで来たと、現地で観戦しているシンガー・ソングライターのナオト・インティライミさんがSNSに投稿。大興奮の様子を明かしました。

アメリカ・マイアミで行われているWBCの準々決勝・日本−ベネズエラ。1点を追う1回の裏に1番の大谷選手がレンジャー・スアレス投手から4球目の変化球をとらえ、右中間スタンドへ飛距離約130mの同点ホームランを打ちました。

その様子を現地で観戦していたというナオトさん。自身の公式Xで「やばいやばい！！！ すんごすぎ！！ 大谷選手の先頭打者ホームラン！！ そして、なななんとボールが目の前15メートルに飛んできた！！！！」と間近でホームランボールを見たことを報告しました。

さらに「そしてなななんと！！！ キャッチしたアミーゴに触らしてもろた！！！ スタンドにインしてから15秒後のホッカホカのホームラン球！！！」と、大谷選手のホームランボールを触らせてもらったことを明かし、キャッチした人物とのツーショット写真を投稿し、喜びを伝えました。