この先3月16日(月)〜3月28日(土)は、晴れる日が多いでしょう。ただ、18日(水)〜19日(木)、25日(水)は雨の降る所が多くなりそうです。全国的に気温は平年より高く、春本番の暖かさの日が多くなるでしょう。この暖かさで桜の開花ラッシュとなりそうです。

18日(水)〜19日(木)は広く雨

3月16日(月)〜22日(日)の期間は、天気は短い周期で変わるでしょう。





16日(月)〜17日(火)は本州付近は高気圧に覆われる見込みです。16日(月)は北陸や関東の所々で雨が降りますが、そのほかはおおむね晴れる見込みです。17日(火)は広く安定した晴天となるでしょう。18日(水)〜19日(木)は前線や低気圧が通過するため、九州から東北にかけて雨の降る所が多くなるでしょう。本降りの雨になりそうです。20日(金・祝)〜22日(日)は再び本州付近は高気圧に覆われて、おおむね晴れるでしょう。ただ、北海道は20日(金・祝)は日本海側を中心に雪が降り、風も強まりそうです。

春らしい暖かさの日が多い

3月16日(月)〜22日(日)の期間は、全国的に平年より高めの気温で、春本番の暖かさを感じられるでしょう。



関東から九州では15℃以上の日が多く、名古屋では19日(木)と21日(土)は19℃と20℃近くまで上がりそうです。日中は上着がいらないくらいの暖かさとなるでしょう。



朝晩はまだヒンヤリしますので、服装選びに注意が必要です。

23日(月)〜28日(土)はさらに気温上昇

3月23日(月)〜28日(土)の2週目は、全国的に晴れる日が多くなるでしょう。25日(水)は低気圧や前線の影響で雨の降る所が多くなりそうです。広く本降りの雨となるでしょう。



最高気温は平年を上回り、札幌でも10℃以上の日がありそうです。関東から九州は1週目よりさらに気温が高く、20℃くらいまで上がる日が多いでしょう。

桜開花ラッシュへ

この暖かさで、この先は桜の開花ラッシュとなるでしょう。



今日15日(日)は高知県宿毛市の桜(ソメイヨシノ)の開花が発表されました。(宿毛市では、気象庁の機関である測候所の無人化に伴い桜の観測が行われなくなった後、市職員の方が独自に標本木を定めて観測を続けています。)



気象台の標本木は、19日(木)の高知を皮切りに、20日(金・祝)に福岡、名古屋などで開花したのち、21日(土)には広島、東京、京都などで続々と開花するでしょう。その後24日(火)に大阪、30日(月)に金沢で開花し、3月末までに九州から北陸にかけての広い範囲で開花する見込みです。