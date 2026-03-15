１２日、岳陽市汨羅県にある育苗センターで、早稲の育苗トレーを並べる農家の人たち。（岳陽＝新華社記者／陳振海）

【新華社長沙3月15日】初春を迎えた中国湖南省では、気温の上昇とともに、ビニールハウスの点検や苗の育成など春の農作業に向けた準備が各地で進んでいる。

１２日、岳陽市岳陽県の豊瑞農機専業合作社（協同組合）で、早稲の育苗トレーを田んぼに並べる農家の人たち。（ドローンから、岳陽＝新華社記者／陳振海）

１２日、岳陽市汨羅県にある育苗センター。（ドローンから、岳陽＝新華社記者／陳振海）

１２日、岳陽市岳陽県の豊瑞農機専業合作社（協同組合）で、早稲の種もみを洗浄する農家の人たち。（岳陽＝新華社記者／陳振海）

１２日、岳陽市岳陽県の豊瑞農機専業合作社（協同組合）で、洗浄した早稲の種もみを運搬する作業員。（岳陽＝新華社記者／陳振海）

１２日、岳陽市岳陽県の豊瑞農機専業合作社（協同組合）で、早稲の育苗トレーを運搬する農家の人たち。（岳陽＝新華社記者／陳振海）

１２日、岳陽市岳陽県の豊瑞農機専業合作社（協同組合）で、早稲の育苗トレーを田んぼに移す農家の人たち。（岳陽＝新華社記者／陳振海）