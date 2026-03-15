俳優の桜田通（３４）が１５日、東京・渋谷でカレンダー「ＤＯＲＩ’Ｓ ＪＡＰＡＮ／ＫＹＯＴＯ ＥＤＩＴＩＯＮ」ＣＡＬＥＮＤＡＲ２０２６．４−２０２７．３（アミューズ）の発売記念イベントに出席した。

最近は海外での仕事も増える中で「今回のカレンダーを出すにあたって、しっかりと日本で何かを撮りたいと思った」と説明し、「より日本を感じられる場所がいい」という理由で撮影の舞台に京都を選んだという。

「旅行みたいな雰囲気を取り入れた。日本の方に見ていただけたら『日本ってやっぱり良いよね』と、海外の店へ届く機会があれば『日本でこういう場所に行ってみたい』と思ってもらえるようなカレンダーを作りたいと思った」と話した。

日本を舞台にした効果は写真集自体にも表れ「意図してそうなったわけではないが、できあがった写真をセレクトしていくときに自然と暖色になるというか、詰めたい雰囲気の写真がなかった」と大満足。「１２０点をつけたい」と自己採点した。

３０代半ばを迎えて自身の「結婚観」にも変化があったとし、ＡＢＥＭＡの恋愛リアリティーショー「さよならプロポーズ」へのスタジオ出演を機に「誰かと誰かが一緒になることは、かなり奇跡というか、スゴいことなんだなと」と語り「そこら辺も頑張って、４０代に向けて良いご縁があったら良い」と自身の結婚にも意欲を見せた。