◇第6回WBC 準々決勝 日本─ベネズエラ（2026年3月13日 フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）が14日（日本時間15日）、準々決勝のベネズエラ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席は見逃し三振で2打席続けて三振に倒れた。

5─7の7回1死で第4打席を迎えると、1ストライクからの2球目、相手5番手・セルパの内角ツーシームを強振した。その際、捕手・ペレスのミットがバットに当たったとして打撃妨害を主張。日本側がチャレンジを要求してビデオ映像による検証が行われたが判定は変わらず空振りのまま。その後、2ボール2ストライクからの5球目、外角ツーシームに手が出ず見逃し三振に終わった。

初回の第1打席は相手先発左腕・スアレスの低めスライダーを捉え、中堅右に先頭打者アーチを放ち、大会3号をマーク。表の攻撃でベネズエラのアクーニャが先発・山本由伸から先頭弾を放ったが、その一発に“お返し”するような同点弾で試合を振り出しに戻した。

1点を追う3回1死二塁の好機で迎えた第2打席は申告敬遠で勝負を避けられた。それでも次打者・佐藤が同点の適時二塁打を放つと、森下が勝ち越し3ランを放ち、チームは試合をひっくり返した。4回1死一、二塁の第3打席は空振り三振だった。

試合前のフリー打撃では33スイングで計13本の柵越えを披露。スタンドのファンだけでなく、対戦するベネズエラナインも圧巻のパワーにくぎづけとなった。

舞台となるローンデポ・パークは2023年の前回大会で世界一、24年にメジャー史上初の50本塁打、50盗塁による「50─50」を成し遂げた思い出の地で「いい思い出がある場所」とお気に入りの球場の1つだ。

大谷は1次ラウンド初戦の台湾戦は満塁弾を含む4打数3安打5打点。韓国戦はソロ本塁打を含む2打数2安打1打点、オーストラリア戦は2打数無安打2四球、チェコ戦は欠場した。