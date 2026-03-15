きょうは西から高気圧に覆われて、西日本と東日本は広く晴れるでしょう。北日本は雲が広がりやすく、北海道や北陸で雨や雪の降る所がありますが、降り方は弱い見込みです。南西諸島は晴れ間がある予想です。

予想最高気温です。きょうは全国的に平年並みかやや高く、日差しが暖かく感じられるでしょう。スギ花粉が大量に飛散する所がありますので、万全な花粉対策が必要です。上着は花粉が付きにくい、ツルツル素材のものが良いかもしれません。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：7℃ 釧路：7℃

青森 ：9℃ 盛岡：12℃

仙台 ：13℃ 新潟：10℃

長野 ：9℃ 金沢：11℃

名古屋：17℃ 東京：15℃

大阪 ：15℃ 岡山：16℃

広島 ：16℃ 松江：12℃

高知 ：18℃ 福岡：15℃

鹿児島：20℃ 那覇：22℃

週間予報です。この先は春の天気リズムとなり、短い周期で天気が変わりやすいでしょう。あすとあさっては広く晴れますが、水曜日は西から天気が崩れる予想です。木曜日は西日本や東日本で、ややまとまった雨となるでしょう。この先の気温は平年並みか少し高めの所が多く、各地から続々と桜開花の便りが届きそうです。西日本などではスギ花粉に加えて、ヒノキ花粉の飛び始める所がありそうです。