脳の機能を長く維持する近道は、体が喜ぶ生活習慣を心がけること。今日から取り入れられる、簡単で効果的な方法を伝授します（構成：村瀬素子）

萎縮が進みやすい脳の部位は…

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無理せず楽しく取り組もう

私たちの脳は、年齢とともに少しずつ萎縮していきます。それに伴う認知機能の衰え方は個人差が大きく、ご高齢で頭がしっかりしている人も珍しくありません。その差はなぜ生まれるのでしょうか。

脳は、失われた機能が回復・向上する性質「可塑（かそ）性」を持っています。これは、年齢や老化のスピードに関係なく誰にでも備わっている力。「もう年だから」と諦めて何もしなければ衰えは進んでいくばかりですが、脳に《適切な刺激》を与えれば、何歳になっても認知機能を鍛えることはできるのです。

脳の萎縮を抑え、若々しさを保つカギとなるのが、6つの生活習慣。家族や友人との「(1) 会話」や、「(2) 趣味」を楽しむことは、脳の神経細胞やさまざまな領域に活発に働きかけ、可塑性を高めます。「(3) 運動」は、記憶をつかさどる海馬の神経細胞の新たな産生を促進。脳の健康を維持するためには、バランスのよい「(4) 食事」で栄養を補給することも不可欠です。

また、「(5) 睡眠」には脳の疲れをとる、脳に溜まった老廃物を除去する、といった重要な役割が。最後に大切なのが、「(6) 主観的幸福感」を高める習慣。自分は幸せだと感じるほど、ストレスが減り、脳の健康につながります。

すべての習慣に共通して言えるのは、無理せず楽しく取り組むのが前提だということです。「脳の健康のためにXXしなければならない」など、自分を追い込んだり我慢したり、心身へのストレスになっては逆効果。海馬の神経細胞の新たな産生を抑制して脳の老化を進め、認知症を引き起こす要因にもなりかねません。

では、具体的に何をすればいいのか、次ページからお伝えします。誰もが実践しやすく、効果が大きい習慣から順に紹介しますが、自分ができそうなことから始めてみてください。一つでも生活に取り入れれば、脳は元気になっていくでしょう。

【習慣１】1日1回、人と会って言葉を交わす

人と会話するとき、私たちは内容を理解し、相手の表情や仕草、声の抑揚から気持ちを汲み取り、何を話せばいいか考え、言葉や表現を選択します。この一連のやりとりを行う間、脳内では多くの領域が活発に動いているのです。脳は使えば使うほど神経細胞間のネットワークが強化され、可塑性が高まります。つまり、家族や友人と顔を合わせて楽しくおしゃべりすることは、脳を若返らせる最も簡単な方法と言えるでしょう。

会話が苦手な人は、長時間話し込まなくても、近所の人と「今日は寒いですね」といった簡単な挨拶を交わすだけでOK。1日1回は、人と話す機会をつくりましょう。

コミュニケーションの方法はさまざまですが、相手の目線や表情など情報量が多いほど脳を使いますから、効果が一番大きいのは対面での会話です。

次に、テレビ電話やZOOMなどオンラインで顔を合わせる方法、電話、メールの順。また、『婦人公論』世代は手紙を好む方も多いでしょう。文字を書くことは脳に多くの刺激を与えるので、非常に効果的です。

初対面の人との会話や、幅広い世代との交流も◎。自分の知らない情報を得たり、新しい発想にふれたりすることができ、脳機能の向上につながります。

【習慣２】手や体を動かす趣味を楽しんで

知りたい、学びたいという知的好奇心は可塑性を高めるため、それらを満たす趣味を持つことも脳の活性化につながります。自分自身が楽しめるのであれば、どんなことでもかまいません。

より大きな効果を得たい場合は、「能動的」であることがポイント。たとえば、美術鑑賞が好きなら自分でも絵を描いてみる、観戦だけでなく実際にスポーツを習ってみる、といった具合です。

旅行やガーデニング、料理も◎。料理は複数の作業を同時にこなすマルチタスクなので、脳を鍛えるのに最適です。時には新しいメニューに挑戦すると、変化が生まれていい刺激になるでしょう。

少しハードルは高くなりますが、楽器演奏もおすすめです。上達に伴い挑戦できる曲が増えるため、マンネリ化せずに楽しむことができます。

ほかにも、読書は言語理解をつかさどる側頭葉や、思考にかかわる前頭前野が活性化。麻雀や将棋、トランプなどのテーブルゲームは、先を読んで戦略を立てるため頭をフル回転させますし、仲間と会話しながら行う相乗効果も得られます。

近年は、お気に入りの歌手や俳優を応援する「推し活」をする人も増えましたが、これも有効です。ワクワクやドキドキといった感情は“幸せホルモン”である「ドーパミン」の分泌を促します。おしゃれをしてライブ会場へ出かけるなど、行動のすべてが脳を喜ばせる刺激になるのです。

「習慣３・運動」「習慣４・食事」につづく