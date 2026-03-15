「菓子」「インスタント麺」を買うのを我慢しているけど…51歳女性が物価高でも「削れない」と語るもの
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
▼北海道在住51歳女性世帯、1カ月の出費内訳
・家族構成：独身（子あり）
・雇用形態：パート
・職業：倉庫内仕分け
・世帯年収：600万円
・貯蓄：200万円
・家賃（住宅ローン）：6万円
・間取り：一軒家
・食費：5万円
・交際費：1万円
・電気代：4万円
・ガス代：0円
・水道代：7000円
・車の維持費：2万円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「菓子類、清涼飲料水、インスタント麺、使い捨て掃除シート類です。菓子類、インスタント麺類は、節約と健康のことを考えたため。使い捨て掃除シートは便利だけど、いろいろ種類があるので結局高くついているから」
買わなくなった菓子類の代わりに、簡単に作れるものは手作りするようになったそう。「使い捨て掃除シートは、捨てる衣類を切って使用している」と、暮らしの中で工夫を凝らしている努力がうかがえます。
女性は「ポテトチップス」にステルス値上げを感じているといいます。
「家族みんなが大好きでよく購入していたが、今は、袋を空気で膨らましているかと思うくらい、中身が少ししか入っていないから」
女性は「内容量がどんどん少なくなっている割には、パッケージの大きさは変わっていない。袋内の空気にお金を払っている感じで購入意欲がわかない」と、がっかりしているようです。
女性は菓子類などのほかにも、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりした「娯楽・趣味」があるそう。
「ドライブや旅行です。ガソリン代、食費も宿泊費もすべて値上がったので、外出する余裕がなくなったため」
物価高騰で楽しみさえも奪われ、生活の厳しさが垣間見えました。
「職場や家族に配るために、スーパーなどで毎回チョコレート菓子の場所を通る度に買おうか迷いますが、やはり高いので、結局諦めてしまうようになりました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「お米、肉魚、野菜などの毎日の食費」だけは削りたくないといいます。
「子どもが育ち盛りなので、身体づくりに欠かせないものは削りたくない」
子どもの成長は、誰しもが願うこと。「これだけは守りたい」という強い思いが、物価高を乗り切るのに必要なのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
節約と健康のことを考えて今回紹介するのは、北海道に住む51歳女性の生活実態です。
・家族構成：独身（子あり）
・雇用形態：パート
・職業：倉庫内仕分け
・世帯年収：600万円
・貯蓄：200万円
・家賃（住宅ローン）：6万円
・間取り：一軒家
・食費：5万円
・交際費：1万円
・電気代：4万円
・ガス代：0円
・水道代：7000円
・車の維持費：2万円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「菓子類、清涼飲料水、インスタント麺、使い捨て掃除シート類です。菓子類、インスタント麺類は、節約と健康のことを考えたため。使い捨て掃除シートは便利だけど、いろいろ種類があるので結局高くついているから」
買わなくなった菓子類の代わりに、簡単に作れるものは手作りするようになったそう。「使い捨て掃除シートは、捨てる衣類を切って使用している」と、暮らしの中で工夫を凝らしている努力がうかがえます。
「ポテチ」を買わなくなった理由物価高による影響は家計だけではなく、スーパーやコンビニで販売されている商品にも及んでいます。販売される商品の価格は変わらないまま内容量が減っていく、いわゆる「ステルス値上げ」はSNSでたびたび話題になります。
女性は「ポテトチップス」にステルス値上げを感じているといいます。
「家族みんなが大好きでよく購入していたが、今は、袋を空気で膨らましているかと思うくらい、中身が少ししか入っていないから」
女性は「内容量がどんどん少なくなっている割には、パッケージの大きさは変わっていない。袋内の空気にお金を払っている感じで購入意欲がわかない」と、がっかりしているようです。
女性は菓子類などのほかにも、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりした「娯楽・趣味」があるそう。
「ドライブや旅行です。ガソリン代、食費も宿泊費もすべて値上がったので、外出する余裕がなくなったため」
物価高騰で楽しみさえも奪われ、生活の厳しさが垣間見えました。
物価高でも削りたくないものまた最近は、本当は食べたいのに、値段を見て泣く泣く棚に戻した切ない経験もあったそうで……。
「職場や家族に配るために、スーパーなどで毎回チョコレート菓子の場所を通る度に買おうか迷いますが、やはり高いので、結局諦めてしまうようになりました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「お米、肉魚、野菜などの毎日の食費」だけは削りたくないといいます。
「子どもが育ち盛りなので、身体づくりに欠かせないものは削りたくない」
子どもの成長は、誰しもが願うこと。「これだけは守りたい」という強い思いが、物価高を乗り切るのに必要なのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)