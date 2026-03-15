6回にアブレイユに痛恨逆転弾

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

スター軍団が一気に沸き上がった。14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で日本代表とベネズエラ代表が対戦。一進一退の攻防が続くなか、1点を追う6回にアブレイユが逆転3ランを放ち、ベネズエラがリードを奪った。日本中が悲鳴に包まれるなか、相手ベンチの“光景”に驚くファンが目立った。

4番手で登板した伊藤大海投手がマウンドで立ち尽くした。6回、無死から連打で一、三塁のピンチを招くと、アブレイユに高めのフォーシームを捉えられ痛恨被弾。飛距離409フィート（約124.6メートル）の特大アーチ直後、伊藤はうなだれ、侍ジャパンベンチには沈黙が訪れた。

対象的にベネズエラの一塁側ベンチはお祭り騒ぎ。本塁打を放ち、ダイヤモンドを一周したアブレイユをナイン総出で迎えた。歓喜に沸く“青”のスター軍団がパワーで日本の投手陣を圧倒した。

ファンはベネズエラの盛り上がりに“お手上げ”ムード。SNSには「シンプルにベネズエラ、クソ強い」「甘い球見逃さず仕留めるのヤバすぎる…」「日本人は大人しいからな、こういうムードだめなのよね」「ハンパないですね」「次元が違う」「これ見ると絶望感があるわ」などの“悲鳴”が飛び交っていた。（Full-Count編集部）