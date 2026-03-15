ローソン、「ICHIBIKO」監修“いちごスイーツ”10種を3週連続発売！ 3．17からシューロールなど登場
「ローソン」は、3月10日（火）から、いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」監修のスイーツ全10種を、全国の店舗で順次発売中だ。
【写真】ショコラドームやロールケーキも！ いちごだらけのスイーツ一覧
■いちごスイーツ＆ベーカリーが続々登場
今回3週連続で発売されているのは、最高のひと口にこだわったいちごそのもののおいしさが味わえるスイーツをプロデュースする「ICHIBIKO」監修の商品全10種。
3月10日（火）からは、いちごの酸味とミルク感が楽しめる「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー」をはじめ、「Uchi Cafe×ICHIBIKO ショコラドーム いちご」、「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのロールケーキ」、3．5個分の苺を使用した「ICHIBIKO 苺＆ホイップサンド〜苺果肉入りホイップクリーム使用〜」が展開中だ。
また3月17日（火）には、香ばしいタルトにいちごのベイクドチー ズ生地を重ねた「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト」や「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごケーキ」が登場。加えて、ベーカリーの「ICHIBIKO いちごのシューロール」と「ICHIBIKO いちごのうずまきロールケーキ」も販売される。
そして3月24日（火）から、苺クリーム＆苺ソースの2層仕立ての「Uchi Cafe×ICHIBIKO どらもっち いちご」と「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ」も並び、春にぴったりなスイーツ＆ベーカリーが勢ぞろいする。
【写真】ショコラドームやロールケーキも！ いちごだらけのスイーツ一覧
■いちごスイーツ＆ベーカリーが続々登場
今回3週連続で発売されているのは、最高のひと口にこだわったいちごそのもののおいしさが味わえるスイーツをプロデュースする「ICHIBIKO」監修の商品全10種。
3月10日（火）からは、いちごの酸味とミルク感が楽しめる「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー」をはじめ、「Uchi Cafe×ICHIBIKO ショコラドーム いちご」、「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのロールケーキ」、3．5個分の苺を使用した「ICHIBIKO 苺＆ホイップサンド〜苺果肉入りホイップクリーム使用〜」が展開中だ。
そして3月24日（火）から、苺クリーム＆苺ソースの2層仕立ての「Uchi Cafe×ICHIBIKO どらもっち いちご」と「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ」も並び、春にぴったりなスイーツ＆ベーカリーが勢ぞろいする。