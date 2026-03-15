首位撃破弾のサウサンプトン松木玖生、現地メディア評価「指揮官が起用を続けた判断は正しかった」
[3.14 イングランド2部第38節 コベントリー 1-2 サウサンプトン]
サウサンプトンのMF松木玖生が14日、敵地コベントリーで行われたチャンピオンシップ(英2部)第38節で今季5ゴール目を挙げ、首位撃破に大きく貢献した。
スタメンで右ウイングに入った松木は後半3分、右サイドからの鋭いクロスで先制弾の起点を作ると、同40分には左CKから押し込んで追加点を奪取。試合は後半アディショナルタイム2分にコベントリーがPKで1点を返すも、サウサンプトンが2-1で逃げ切った。松木は後半アディショナルタイム6分までフル出場し、チームの勝利を支えた。
現地メディア『Saints Marching』は松木のパフォーマンスを採点し、10点中7点と高評価。「前節の低調な内容とは対照的なパフォーマンスで、監督のトンダ・エッカートが起用を続けた判断が正しかったことを証明した。日本人アタッカーが決勝ゴールを挙げた」と試合を通じての貢献を称えた。
サウサンプトンはこの勝利で7位に浮上。松木はリーグ戦では今季3点目、公式戦通算では5ゴール目となり、チームの首位相手の勝利に不可欠な存在となった。
サウサンプトンのMF松木玖生が14日、敵地コベントリーで行われたチャンピオンシップ(英2部)第38節で今季5ゴール目を挙げ、首位撃破に大きく貢献した。
スタメンで右ウイングに入った松木は後半3分、右サイドからの鋭いクロスで先制弾の起点を作ると、同40分には左CKから押し込んで追加点を奪取。試合は後半アディショナルタイム2分にコベントリーがPKで1点を返すも、サウサンプトンが2-1で逃げ切った。松木は後半アディショナルタイム6分までフル出場し、チームの勝利を支えた。
サウサンプトンはこの勝利で7位に浮上。松木はリーグ戦では今季3点目、公式戦通算では5ゴール目となり、チームの首位相手の勝利に不可欠な存在となった。