八戸vs栃木C スタメン発表
[3.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節](プラスタ)
※13:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 25 谷口裕介
DF 2 平松航
DF 3 澤田雄大
DF 11 雪江悠人
MF 5 稲積大介
MF 6 鵜木郁哉
MF 8 音泉翔眞
MF 34 高吉正真
MF 80 永田一真
FW 10 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 1 吉村耕一
DF 4 鈴木慎之介
DF 41 白井陽貴
MF 14 脇坂崚平
MF 16 鏑木瑞生
MF 28 田中翼冴
FW 9 高尾流星
FW 30 井波勇太
FW 90 イスマイラ
監督
高橋勇菊
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 32 小池裕太
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 18 加藤大
MF 44 下田栄祐
MF 77 田中パウロ淳一
FW 9 鈴木武蔵
FW 23 吉田篤志
FW 24 西谷和希
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 17 知念哲矢
DF 41 薩川淳貴
MF 6 加藤丈
MF 7 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 11 表原玄太
FW 8 山下敬大
FW 14 小竹知恩
監督
今矢直城
※13:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 25 谷口裕介
DF 2 平松航
DF 3 澤田雄大
DF 11 雪江悠人
MF 5 稲積大介
MF 6 鵜木郁哉
MF 8 音泉翔眞
MF 34 高吉正真
MF 80 永田一真
FW 10 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 1 吉村耕一
DF 4 鈴木慎之介
DF 41 白井陽貴
MF 14 脇坂崚平
MF 28 田中翼冴
FW 9 高尾流星
FW 30 井波勇太
FW 90 イスマイラ
監督
高橋勇菊
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 32 小池裕太
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 18 加藤大
MF 44 下田栄祐
MF 77 田中パウロ淳一
FW 9 鈴木武蔵
FW 23 吉田篤志
FW 24 西谷和希
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 17 知念哲矢
DF 41 薩川淳貴
MF 6 加藤丈
MF 7 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 11 表原玄太
FW 8 山下敬大
FW 14 小竹知恩
監督
今矢直城