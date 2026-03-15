[3.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節](プラスタ)

※13:00開始

主審:長峯滉希

<出場メンバー>

[ヴァンラーレ八戸]

先発

GK 25 谷口裕介

DF 2 平松航

DF 3 澤田雄大

DF 11 雪江悠人

MF 5 稲積大介

MF 6 鵜木郁哉

MF 8 音泉翔眞

MF 34 高吉正真

MF 80 永田一真

FW 10 澤上竜二

FW 99 中野誠也

控え

GK 1 吉村耕一

DF 4 鈴木慎之介

DF 41 白井陽貴

MF 14 脇坂崚平

MF 16 鏑木瑞生

MF 28 田中翼冴

FW 9 高尾流星

FW 30 井波勇太

FW 90 イスマイラ

監督

高橋勇菊

[栃木シティ]

先発

GK 16 児玉潤

DF 22 鈴木裕斗

DF 28 小西慶太郎

DF 32 小池裕太

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 18 加藤大

MF 44 下田栄祐

MF 77 田中パウロ淳一

FW 9 鈴木武蔵

FW 23 吉田篤志

FW 24 西谷和希

控え

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 17 知念哲矢

DF 41 薩川淳貴

MF 6 加藤丈

MF 7 森俊貴

MF 10 岡庭裕貴

MF 11 表原玄太

FW 8 山下敬大

FW 14 小竹知恩

監督

今矢直城