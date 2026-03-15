[3.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第6節](富山)

※13:05開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 99 原田岳

DF 3 香川勇気

DF 13 深澤壯太

DF 56 岡本將成

MF 9 吉平翼

MF 11 小川慶治朗

MF 14 谷本駿介

MF 20 チョン・ウヨン

MF 28 布施谷翔

MF 32 溝口駿

FW 39 古川真人

控え

GK 1 平尾駿輝

DF 5 今瀬淳也

DF 23 西矢慎平

MF 7 亀田歩夢

MF 22 椎名伸志

MF 33 高橋馨希

FW 15 坪井清志郎

FW 30 中島裕希

FW 42 キム・テウォン

監督

安達亮

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 3 畑尾大翔

DF 38 山本義道

DF 55 松本大輔

MF 15 西谷優希

MF 18 大澤朋也

MF 23 四宮悠成

MF 26 村田迅

MF 41 嶋田慎太郎

MF 71 櫻井風我

FW 13 白輪地敬大

控え

GK 1 白井裕人

DF 2 長峰祐斗

DF 19 寺阪尚悟

DF 20 長倉颯

DF 25 小島雅也

MF 17 加藤大樹

FW 9 ブワニカ啓太

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

監督

辻田真輝