富山vs金沢 スタメン発表
[3.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第6節](富山)
※13:05開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 99 原田岳
DF 3 香川勇気
DF 13 深澤壯太
DF 56 岡本將成
MF 9 吉平翼
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 32 溝口駿
FW 39 古川真人
控え
GK 1 平尾駿輝
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
MF 7 亀田歩夢
MF 22 椎名伸志
MF 33 高橋馨希
FW 15 坪井清志郎
FW 30 中島裕希
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
MF 41 嶋田慎太郎
MF 71 櫻井風我
FW 13 白輪地敬大
控え
GK 1 白井裕人
DF 2 長峰祐斗
DF 19 寺阪尚悟
DF 20 長倉颯
DF 25 小島雅也
MF 17 加藤大樹
FW 9 ブワニカ啓太
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
※13:05開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 99 原田岳
DF 3 香川勇気
DF 13 深澤壯太
DF 56 岡本將成
MF 9 吉平翼
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 32 溝口駿
FW 39 古川真人
控え
GK 1 平尾駿輝
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
MF 7 亀田歩夢
MF 33 高橋馨希
FW 15 坪井清志郎
FW 30 中島裕希
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
MF 41 嶋田慎太郎
MF 71 櫻井風我
FW 13 白輪地敬大
控え
GK 1 白井裕人
DF 2 長峰祐斗
DF 19 寺阪尚悟
DF 20 長倉颯
DF 25 小島雅也
MF 17 加藤大樹
FW 9 ブワニカ啓太
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝