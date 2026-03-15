[3.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第6節](えがおS)

※13:00開始

主審:本多文哉

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 5 小林慶太

DF 6 岩下航

DF 24 李泰河

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 19 渡邉怜歩

MF 22 松田詠太郎

MF 41 大本祐槻

FW 7 藤井皓也

FW 11 ベ・ジョンミン

控え

GK 23 佐藤優也

DF 4 薬師田澪

DF 35 伊藤颯真

MF 13 飯星明良

MF 25 那須健一

MF 27 根岸恵汰

MF 39 青木俊輔

FW 10 鹿取勇斗

FW 18 半代将都

監督

片野坂知宏

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 47 桃井玲

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

MF 8 東條敦輝

MF 9 篠田大輝

MF 14 河村匠

MF 18 荒井涼

MF 21 矢島慎也

MF 32 高柳郁弥

FW 24 星景虎

控え

GK 1 寺沢優太

DF 34 鄭翔英

MF 2 藤田一途

MF 7 小澤秀充

MF 16 田制裕作

FW 10 三木直土

FW 22 吉田伊吹

監督

林健太郎