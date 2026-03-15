熊本vs鳥取 スタメン発表
[3.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第6節](えがおS)
※13:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 5 小林慶太
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 19 渡邉怜歩
MF 22 松田詠太郎
MF 41 大本祐槻
FW 7 藤井皓也
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
DF 4 薬師田澪
DF 35 伊藤颯真
MF 13 飯星明良
MF 25 那須健一
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
FW 10 鹿取勇斗
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 8 東條敦輝
MF 9 篠田大輝
MF 14 河村匠
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 32 高柳郁弥
FW 24 星景虎
控え
GK 1 寺沢優太
DF 34 鄭翔英
MF 2 藤田一途
MF 7 小澤秀充
MF 16 田制裕作
FW 10 三木直土
FW 22 吉田伊吹
監督
林健太郎
※13:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 5 小林慶太
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 19 渡邉怜歩
MF 22 松田詠太郎
MF 41 大本祐槻
FW 7 藤井皓也
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
DF 4 薬師田澪
DF 35 伊藤颯真
MF 13 飯星明良
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
FW 10 鹿取勇斗
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 8 東條敦輝
MF 9 篠田大輝
MF 14 河村匠
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 32 高柳郁弥
FW 24 星景虎
控え
GK 1 寺沢優太
DF 34 鄭翔英
MF 2 藤田一途
MF 7 小澤秀充
MF 16 田制裕作
FW 10 三木直土
FW 22 吉田伊吹
監督
林健太郎