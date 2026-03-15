秋田vs栃木SC スタメン発表
[3.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節](ソユスタ)
※13:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 31 石田凌太郎
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 10 佐藤大樹
FW 11 佐川洸介
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
MF 16 吉岡雅和
FW 9 中村亮太
FW 18 半田航也
FW 34 鈴木翔大
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[栃木SC]
先発
GK 71 猪越優惟
DF 5 柳育崇
DF 24 田端琉聖
DF 25 岩崎博
MF 6 阿部海斗
MF 7 川名連介
MF 17 杉森考起
MF 27 永井大士
MF 47 吉野陽翔
MF 77 西野太陽
FW 80 オタボー・ケネス
控え
GK 1 川田修平
DF 37 木邨優人
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 81 中野克哉
FW 9 近藤慶一
FW 29 矢野貴章
監督
米山篤志
※13:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 31 石田凌太郎
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 10 佐藤大樹
FW 11 佐川洸介
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
MF 7 水谷拓磨
MF 16 吉岡雅和
FW 9 中村亮太
FW 18 半田航也
FW 34 鈴木翔大
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[栃木SC]
先発
GK 71 猪越優惟
DF 5 柳育崇
DF 24 田端琉聖
DF 25 岩崎博
MF 6 阿部海斗
MF 7 川名連介
MF 17 杉森考起
MF 27 永井大士
MF 47 吉野陽翔
MF 77 西野太陽
FW 80 オタボー・ケネス
控え
GK 1 川田修平
DF 37 木邨優人
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 81 中野克哉
FW 9 近藤慶一
FW 29 矢野貴章
監督
米山篤志