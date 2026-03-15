[3.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節](ソユスタ)

※13:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 2 岡崎亮平

DF 3 飯泉涼矢

DF 5 長井一真

DF 22 高橋秀典

MF 6 諸岡裕人

MF 31 石田凌太郎

MF 66 土井紅貴

MF 77 中野嘉大

FW 10 佐藤大樹

FW 11 佐川洸介

控え

GK 23 矢田貝壮貴

GK 47 堀内智葵

MF 7 水谷拓磨

MF 14 大石竜平

MF 16 吉岡雅和

FW 9 中村亮太

FW 18 半田航也

FW 34 鈴木翔大

FW 52 西村真祈

監督

吉田謙

[栃木SC]

先発

GK 71 猪越優惟

DF 5 柳育崇

DF 24 田端琉聖

DF 25 岩崎博

MF 6 阿部海斗

MF 7 川名連介

MF 17 杉森考起

MF 27 永井大士

MF 47 吉野陽翔

MF 77 西野太陽

FW 80 オタボー・ケネス

控え

GK 1 川田修平

DF 37 木邨優人

MF 13 大曽根広汰

MF 15 堤陽輝

MF 81 中野克哉

FW 9 近藤慶一

FW 29 矢野貴章

監督

米山篤志