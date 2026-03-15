3月15日（日本時間）、ローンデポ・パークで行われているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・日本対ベネズエラの一戦。5回までリードしていた日本だったが、6回表に逆転を許し、5－7と苦しい展開を強いられている。

試合は初回から動いた。日本の先発投手は山本由伸。1回表に先制を許した日本は、その裏に1番・大谷翔平が同点ソロを放ち応戦する。しかし、この回に3番・鈴木誠也が二塁盗塁を試みた際に負傷し、無念の離脱を遂げるアクシデントが発生。主力の離脱という暗雲が漂うなか、3回裏には2番・佐藤輝明の適時二塁打と3番・森下翔太の3ラン本塁打で一挙4得点を挙げ、5－2と試合をひっくり返した。

逃げ切りを図りたい日本だったが、ベネズエラの強力打線が牙をむく。5回表に2番手・隅田知一郎が登板すると、2番・M.ガルシアに2ラン本塁打を浴びて1点差に詰め寄られる。さらに6回表、マウンドに上がった伊藤大海がベネズエラ打線に捕まった。伊藤は先頭の5番・E.トーバー、続く6番・G.トーレスに連打を許し、無死一、三塁のピンチを招く。ここで7番・W.アブレイユに対し、カウント2－1からの投球をライトスタンドへ運ばれ、痛恨の逆転3ラン本塁打を喫した。

5-7と逆転を許した日本。試合は終盤戦に突入するが、侍ジャパンはこの劣勢を跳ね返し、イタリアの待つ準決勝へと駒を進めることができるか。マイアミの地で緊迫した攻防が続いている。