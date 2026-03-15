◇NBA レイカーズ127ー125ナゲッツ（2026年3月14日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が14日（日本時間15日）に本拠地ナゲッツ戦で途中出場。得意のジャンプシュートなど6得点4リバウンドをマーク。チームは延長戦残り0.5秒でルカ・ドンチッチがフェイダウェイシュートを決めて5連勝を飾った。

前回の試合となった12日（同13日）の本拠地ブルズ戦では、河村勇輝と初対決が実現。前半終了間際に豪快ダンクを叩き込むなど3本の3Pシュートを含む15得点をマークした。チームはルカ・ドンチッチのトリプルダブル級の大活躍で快勝。4連勝を飾った。

この日はベンチスタートとなった八村。第1Q残り6分からコートに立つと、残り3分46秒に右エルボー付近からジャンプシュートを決めて初得点。残り2分48秒でトップからジャンプシュートを沈めた。残り2分18秒でベンチに下がった。

第2Qもベンチスタート。残り7分36秒から途中出場すると、残り34秒に右コーナーからシュートフェイクで相手を交わしてジャンプシュートを決めた。

第3Qもベンチスタート。残り6分32秒からコートに立ったが、得点に絡めず残り1分31秒でベンチに下がった。

最終Qはスタートから出場したが、無得点のまま残り7分27秒で一旦ベンチに下がった。残り5分50秒から出場したが得点は奪えなかった。

118ー118で延長戦に突入したが、出場機会がなかった。

八村は25分24秒出場。6得点4リバウンドをマークした。シュートは6本試投で3本成功。FG成功率は50％。3Pシュートは3本試投したが、全て失敗に終わった。

チームは前半61―50と11点リードしながらも、後半に入って猛追を受けて逆転を許した。116―118と残り5秒でオースティン・リーブスが反則を受けて2本のフリースローを獲得。フリースローの1本目を決めた。わざと2本目を外して、自分でリバウンドを奪ってフローターシュートを決めて同点に追いついた。延長戦も接戦が続いた。最後はルカ・ドンチッチが残り0.5秒で左サイドでフェイダウェイシュートを決めて5連勝を飾った。ドンチッチは30得点11リバウンド13アシストでトリプルダブル達成。リーブスもチーム最多32得点を記録してチームの5連勝に貢献した。

▼オースティン・リーブス とにかくできることをやろうと思ってました。

▼ルカ・ドンチッチ ダブルチームに来た瞬間に自分を信じて打ちました。レイカーズにとって良い勝利になった。まだ残り試合はあるんですけど、全部の試合をエネルギッシュにプレーして勝利を掴み取れました。