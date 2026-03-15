『ドラフトキング』続編“郷原”ムロツヨシの新たな宿敵に三浦貴大 木戸大聖、佐藤寛太も登場 特報解禁
ムロツヨシが主演を務める5月15日スタートの連続ドラマW‐30『ドラフトキング−BORDER LINE−』（WOWOW／毎週金曜23時）より、三浦貴大、木戸大聖、佐藤寛太ら追加キャストが発表。併せて、特報も解禁された。
【動画】野球人生の“ボーダーライン”に立つ人間たちが繰り広げる熱く、涙する映像を初公開！ 『ドラフトキング−BORDER LINE−』特報
プロ野球チームのすご腕スカウトを主人公とした物語で、現在も「グランドジャンプ」（集英社刊）にて連載されている野球漫画の旗手・クロマツテツロウによる人気コミックを実写化。華やかなスポーツの裏側で繰り広げられるスカウトたちの活躍を描いた熱きスポーツビジネスエンターテインメント譚（たん）の第2章だ。
2023年に放送・配信した前作では、ムロが演じた一見、独善的で毒舌家のプロ野球球団「横浜ベイゴールズ」のスカウト・郷原眼力（ごうはらオーラ）が、並外れた“眼”を武器に、全国に埋もれた選手たちの人生に寄り添い、彼らの葛藤や苦悩を分かち合う姿が感動を与えた。プレーシーンをはじめ、リアルな描写と濃密な人間ドラマは、野球ファンだけでなく、普段野球に触れたことのない視聴者をも魅了し、反響を呼んだ。
ムロ演じる郷原や、宮沢氷魚演じる若手ながらも熱意に満ちあふれた元プロ選手のスカウト・神木良輔らメインキャストに続き、今作で放送するエピソード、登場するキャラクター・キャストが決定。
郷原の新たな宿敵として登場する福岡ブラックホークスのスカウト・中溝聖治役を三浦貴大が演じ、ドラフト会議でし烈な獲得競争を繰り広げる。
「三ケタの男たち」編では、郷原とは以前からのなじみで、選手育成に長けた岩手学院大学の名監督・千葉三郎役を片岡鶴太郎が演じる。その千葉監督が育て上げ、郷原の眼に止まった豪快な変則フォームの岩手学院大学左腕・菊地原英光役を本作のオーディションで抜てきされた藤田智大が演じる。
「戦力外の男」編では、過去に郷原が担当したベイゴールズの内野手・佐藤翔太役を武田航平が演じる。翔太は、レギュラー獲りを目前に怪我でチャンスを掴めず、近年は二軍での生活が続いていた中、戦力外通告を受けてしまう。翔太の妻で、娘とともに明るく夫のキャリアを支えるサチエ役を宮内ひとみが演じる。
「ドロップアウトをした天才」編では、前作で木戸大聖が演じた天才投手・北畠翔が登場。郷原の紹介で神奈川の名門高校に入学し、1年生から登板機会を得るものの、ある理由で野球部を退部し、高校を中退してしまう。北畠が、郷原とどのような再会を果たすのか。また、前作に続き、北畠の母親・花代役の仙道敦子も登場する。
「捨てられた天才」編では、クラブチーム・パーフェクトマッスルズで、天性の身体能力を誇る外野手の柳川大也役が登場。佐藤寛太が、プロ入りを目指していばらの道を歩む天才プレイヤーを演じる。マッスルズで熱く選手たちをサポートする社長兼監督の足立監督役を宇梶剛士が演じる。
マッスルズの前には、やがて社会人チームの強豪・万田自動車が立ちはだかる。チームを率いる名将・猪俣監督役の田中要次、木村達成が演じる万田自動車が誇る天才外野手・阿比留一成が演じる。
今年のドラフトキング獲得を画策する郷原に、ドラフト会議を目前に大きな危機が訪れる。また、これまでに担当選手が指名されたことのない神木は、社会人No.1捕手に眼を付けるが、獲得までたどり着くことができるのか？
連続ドラマW‐30『ドラフトキング −BORDER LINE−』は、WOWOWにて5月15日より毎週金曜23時放送・配信（全10話）。
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プロ野球チームのすご腕スカウトを主人公とした物語で、現在も「グランドジャンプ」（集英社刊）にて連載されている野球漫画の旗手・クロマツテツロウによる人気コミックを実写化。華やかなスポーツの裏側で繰り広げられるスカウトたちの活躍を描いた熱きスポーツビジネスエンターテインメント譚（たん）の第2章だ。
ムロ演じる郷原や、宮沢氷魚演じる若手ながらも熱意に満ちあふれた元プロ選手のスカウト・神木良輔らメインキャストに続き、今作で放送するエピソード、登場するキャラクター・キャストが決定。
郷原の新たな宿敵として登場する福岡ブラックホークスのスカウト・中溝聖治役を三浦貴大が演じ、ドラフト会議でし烈な獲得競争を繰り広げる。
「三ケタの男たち」編では、郷原とは以前からのなじみで、選手育成に長けた岩手学院大学の名監督・千葉三郎役を片岡鶴太郎が演じる。その千葉監督が育て上げ、郷原の眼に止まった豪快な変則フォームの岩手学院大学左腕・菊地原英光役を本作のオーディションで抜てきされた藤田智大が演じる。
「戦力外の男」編では、過去に郷原が担当したベイゴールズの内野手・佐藤翔太役を武田航平が演じる。翔太は、レギュラー獲りを目前に怪我でチャンスを掴めず、近年は二軍での生活が続いていた中、戦力外通告を受けてしまう。翔太の妻で、娘とともに明るく夫のキャリアを支えるサチエ役を宮内ひとみが演じる。
「ドロップアウトをした天才」編では、前作で木戸大聖が演じた天才投手・北畠翔が登場。郷原の紹介で神奈川の名門高校に入学し、1年生から登板機会を得るものの、ある理由で野球部を退部し、高校を中退してしまう。北畠が、郷原とどのような再会を果たすのか。また、前作に続き、北畠の母親・花代役の仙道敦子も登場する。
「捨てられた天才」編では、クラブチーム・パーフェクトマッスルズで、天性の身体能力を誇る外野手の柳川大也役が登場。佐藤寛太が、プロ入りを目指していばらの道を歩む天才プレイヤーを演じる。マッスルズで熱く選手たちをサポートする社長兼監督の足立監督役を宇梶剛士が演じる。
マッスルズの前には、やがて社会人チームの強豪・万田自動車が立ちはだかる。チームを率いる名将・猪俣監督役の田中要次、木村達成が演じる万田自動車が誇る天才外野手・阿比留一成が演じる。
今年のドラフトキング獲得を画策する郷原に、ドラフト会議を目前に大きな危機が訪れる。また、これまでに担当選手が指名されたことのない神木は、社会人No.1捕手に眼を付けるが、獲得までたどり着くことができるのか？
連続ドラマW‐30『ドラフトキング −BORDER LINE−』は、WOWOWにて5月15日より毎週金曜23時放送・配信（全10話）。