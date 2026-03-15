部屋の地震対策をいろいろ紹介してきました。今回は新学期を前に「子ども部屋」の地震対策を紹介します。主に小学生以下の子ども部屋で考えます。子どもだけで自分の部屋で遊んでいる時、夜に寝ている時に大地震が来たことを想定します。家族が部屋に駆け付けるまで自分で身を守るにはどうすればいいのか？そこから安全に避難するためには、どう準備しておけばいいのか？部屋で安心して過ごせるようにする対策です。

家具は背が低いものを

家具は背の低い家具を選びます。勉強机の下は、椅子を動かせばすぐに隠れられるスペースになるようにしておきます。物を置いたりごみ箱を置いたりするのは避けます。グラッと来たら避難できるようにしましょう。

また、万が一倒れても出入口をふさがないように、棚などはドアから離して置きます。机、本棚、天井の照明、壁の時計などは、もちろん固定します。

＜重いモノは下に置く＞

すでに背の高い本棚や家具があるご家庭も多いかと思います。この場合、耐震固定に加えて、重いモノは棚の下の方に置いてください。上の方に置くと重心が上に行き、バランスが悪くなります。重いものを低い場所に置いて重心を下げてください。

PCモニター、テレビの固定

家庭によっては、子ども部屋にデスクトップパソコンや薄型テレビがあるかも知れません。この場合、リビングと同様、ひもやバンドで机や壁に固定してください。

＜角にクッション＞

机やテーブル、棚などの「角」にはクッション（コーナーガード）をつけましょう。急いで避難する時、あわてて角に体をぶつけてけがをする可能性があります。出っ張った部分にはクッションです。

おもちゃBOX

おもちゃ類は床に散らばりがちです。普段からおもちゃ類はクローゼットに収納するか、プラスチックケース（衣装ケースなど）に入れて片づけるようにしておきます。急いで避難する時に、床にモノが散らかっているのは危険です。

子ども用避難グッズ

子ども用の避難グッズを用意しましょう。いつでもすぐに持ち出せるように、避難バッグにまとめて、ベッドの下、勉強机の下、出入口の横など「置く場所を決めて」おきます。

中身は…

・スリッパか使い古しの運動靴類（玄関まで安全に歩いて行けるように）

・ペットボトルの水、お菓子（少量でOK）

・スマホの充電器

・懐中電灯 など最低限です（家庭用の避難グッズがあるので）。

常用している薬があれば1日分は入れておきます。

家族との連絡方法を確認

災害発生時に家族と一緒にいるとは限りません。避難途中、避難先家族と連絡が取れるよう、スマホでの家族との連絡方法を決めておき、名刺大のカードにしてスマホケースや避難バッグに入れておきます。

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被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。