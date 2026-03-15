コブクロが、JR西日本グループ「動け、好奇心。」キャンペーンCMソングに新曲「Starry Smile Story」が決定したことを発表した。なお、本楽曲は、メジャーデビュー25周年記念日である3月22日に配信リリースされる。

CMは3月15日より放送スタートする。あわせて、TVerやYouTube、TikTokでの配信に加え、JR西日本管内の駅デジタルサイネージなどでも順次放映される。

https://youtu.be/nNZhrs4b_FQ

この楽曲は、2025年に行われた全国ツアー＜KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN”＞でのみ披露されていた未発表曲で、歳を重ねても瑞々しい心で、心の赴くままに生きていこうという、前向きなメッセージを爽快感のあるサウンドに乗せたコブクロらしいエールソングだという。“1人ひとりの「好き」や「自分のやりたいこと」など、好奇心が動くほうへ、自分を連れ出す旅をしよう。”というJR西日本グループ「動け、好奇心。」キャンペーンのコンセプトともリンクしているとのことだ。

◾️『GOLDEN LIVE BEST』 2026年4月29日（水）発売

https://kobukuro.com/feature/golden_live_best ▼「GOLDEN LIVE BEST」収録楽曲（全形態共通収録）

1.Welcome to the tour “5296” (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)

2.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2014 “陽だまりの道” FINAL at 京セラドーム大阪」)

3.One Song From Two Hearts (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 “One Song From Two Hearts” FINAL at 京セラドーム大阪」)

4.時の足音 (from「KOBUKURO FAN FESTA 2008〜10 YEARS SPECIAL!!!!」)

5.蒼く 優しく (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2017 “心” at 広島グリーンアリーナ」)

6.Ring (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 “One Song From Two Hearts” FINAL at 京セラドーム大阪」)

7.そばにいれるなら・・・ (from「KOBUKURO LIVE TOUR ’09 “CALLING” FINAL」)

8.To calling of love (from「KOBUKURO LIVE TOUR ’09 “CALLING” FINAL」)

9.陽だまりの道 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2014 “陽だまりの道” FINAL at 京セラドーム大阪」)

10.ANSWER (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019 “ATB” at 京セラドーム大阪」)

11.蕾 (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)

12.STAGE (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2016 “TIMELESS WORLD” at さいたまスーパーアリーナ」)

13.桜 (from「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」)

14.MC (from「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」)

15.メドレー (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2023 “ENVELOP” FINAL at 東京ガーデンシアター」)

16.晴々 (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY LIVE IN MIYAZAKI」)

17.RAISE THE ANCHOR (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 “QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」)

18.ココロの羽 (from「KOBUKURO FAN FESTA 2008〜10 YEARS SPECIAL!!!!」)

19.この地球(ほし)の続きを (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 “QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」)

20.どんな空でも (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)

Bonus track

1.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019 “ATB” at 京セラドーム大阪」)

2.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2022 “GLORY DAYS” FINAL at マリンメッセ福岡」)

※曲順は変更となる可能性がございます。予めご了承下さい。 ▼「SILVER LIVE BEST」収録楽曲（全形態共通収録）

SETLIST COMING SOON…!!! ▼発売形態

通常盤DVD（4枚組）品番：WPBL-90697/700

10,780円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（DVD2枚組）

・SILVER LIVE BEST（DVD2枚組）

・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」 通常盤BD（2枚組）品番：WPXL-90359/60

11,880円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（Blu-ray）

・SILVER LIVE BEST（Blu-ray）

・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」 ファンサイト会員限定盤DVD（4枚組）品番：WPBL-60024/27

18,700円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（DVD2枚組）

・SILVER LIVE BEST（DVD2枚組）

・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」

・スペシャル限定グッズ「KOBUKURO ゴールドフィギュア」付き ファンサイト会員限定盤BD（2枚組）品番：WPXL-60015/16

19,800円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（Blu-ray）

・SILVER LIVE BEST（Blu-ray）

・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」

・スペシャル限定グッズ「KOBUKURO ゴールドフィギュア」付き KOBUKURO ゴールドフィギュア ▼通常盤予約

https://kobukuro.lnk.to/goldenlivebest

◾️＜KOBUKURO FAN SITE EXCLUSIVE LIVE 2026 Ａ “YELL” FOR EACH ONE＞

詳細：https://kobukuro.com/feature/osaka_tokyo2026 2026年5月11日（月）大阪城ホール

OPEN 17:30 / START 18:30 2026年5月20日（水）東京ガーデンシアター

OPEN 17:30 / START 18:30