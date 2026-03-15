パンダドラゴンが、7月7日（火）にニューシングルを発売することが決定した。

今作のシングル表題曲にはWiennersの玉屋2060%氏が詞曲を手掛けた「IDOL OF POP」を収録。「れぺぜん・かわいい」を掲げ、ポップアイドルの頂点を目指す彼らのひたむきな想いが凝縮された一曲だ。中毒性抜群のシンセメロディと、一度聴いたら耳から離れない強烈なリズムは、まさに玉屋サウンドとパンダドラゴンの真骨頂。結成から8年間の歩みと、その先の未来への期待が弾ける、多幸感溢れるアッパーチューンに仕上がっている。

なお、CDの仕様やその他の収録曲については後日発表となる。あわせて全国各地でのリリースイベント開催も発表となった。

■New CD Single「タイトル未定」

2026.7.7 Release ■＜「タイトル未定」リリースイベント＞

5/5(火祝)関東近郊

5/6(水祝)新宿某所

5/17(日)都内某所

6/13(土)関東近郊

6/20(土)開催予定

6/21(日)開催予定

6/27(土)関東近郊

7/7(火)新宿某所

7/11(土)開催予定

7/12(日)開催予定

※日程・場所は変更になる場合がございますので予めご了承ください。

◾️＜パンダドラゴン8周年イベント＞ 日時：2026年4月22日（水）

場所：神奈川・横浜BUNTAI