ベネズエラと準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨んだ。試合は大谷翔平投手の先頭打者アーチなど、互いに点を取り合う激しい展開に。その客席にいた大人気芸人2人が話題になっている。

熱戦のローンデポ・パークにおなじみの顔が並んだ。

それは出川哲朗とお笑いコンビ・ロッチの中岡創一。そろって侍ジャパンのユニホームを着て、ヤクルトファンの出川はつば九郎の傘のグッズも持参した。試合前、カメラマンの求めに応じ、2人そろって笑顔を見せた。

X上でこの2人の存在が話題になり、反響が寄せられた。

多くの野球ファンから「この試合を出川と中岡が現地で見てるのヤバすぎるんよな」「ロッチ中岡さん、マイアミにいるんだ」「笑いの神降臨」「めちゃくちゃ熱い展開！ 現地観戦羨ましい〜〜〜！」「今回もいたwww」「本当にこの2人仲いいね」と反応が相次いだ。

中岡は自身のインスタグラムで「マイアミ中岡 正月以外大型連休とったことがない男 出川さんと来たぜマイアミ！！」と休暇を取って観戦したことを明かし、「気合入りすぎて3時間前に球場入りじゃぃ 全力応援」とつづっていた。



（THE ANSWER編集部）