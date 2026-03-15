WEST-Aは高知、WEST-Bは宮崎、EAST-Aは仙台、EAST-Bは甲府が暫定首位

明治安田J2・J3百年構想リーグは3月14日、第6節の各試合が行われた。

各地で熱戦が繰り広げられ、各グループで順位に動きが出ている。SNSでは快進撃を続けるチームに対し「高知やばい」「宮崎ってなにものなの」と驚きの声が上がっている。

WEST-Aでは、高知ユナイテッドSCがFC今治に2-0で勝利し、勝ち点15で暫定首位。アルビレックス新潟は奈良クラブと0-0で引き分け、PK戦を4-2で制して勝ち点12の3位に位置している。徳島ヴォルティスは15日に試合となるが、勝ち点12で2位となっている。下位では、敗れた今治が勝ち点5で8位、奈良が勝ち点5で9位となった。

WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎が大分トリニータに1-0で勝利し、勝ち点18で首位を快走している。敗れた大分は勝ち点11で2位となった。レノファ山口FCはFC琉球と1-1で引き分け、PK戦を5-4で制して勝ち点9の5位につけている。下位では、サガン鳥栖に0-1で敗れたギラヴァンツ北九州が勝ち点0で10位、山口に敗れた琉球が勝ち点6で9位となった。

EAST-Aでは、ベガルタ仙台がSC相模原に3-1で勝利し、勝ち点16で1位を維持した。湘南ベルマーレはモンテディオ山形に2-1で勝利を収め、勝ち点13で2位となっている。ブラウブリッツ秋田は15日に試合となるが、、勝ち点12で3位。下位では、敗れた栃木シティが勝ち点1で10位、栃木SCが勝ち点3で9位となっている。

EAST-Bでは、ヴァンフォーレ甲府がいわきFCに0-1で敗れたものの、勝ち点14で1位を守った。いわきは勝利により勝ち点12で3位となっている。RB大宮アルディージャは藤枝MYFCに1-2で敗れ、勝ち点13で2位となった。松本山雅FCはAC長野パルセイロに5-0で大勝し、勝ち点9の6位。下位では、敗れた長野が勝ち点2で10位、福島ユナイテッドFCが勝ち点4で9位となった。

SNSでは「高知やばい」「高知がとんでもねえ脅威」「宮崎ってなにものなの」「魔境すぎるやろ」などコメントが寄せられ、混戦模様のリーグ動向に多くのファンが注目している。（FOOTBALL ZONE編集部）