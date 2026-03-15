【ラ・リーガ】レアル・マドリード 4−1エルチェ（日本時間3月15日／サンティアゴ・ベルナベウ）

【映像】衝撃の「65mスーパーゴール」（実際の様子）

これぞ世界最高峰のエンターテインメントだ。レアル・マドリードに所属するトルコ代表MFのアルダ・ギュレルが、自陣から約65mの距離を射抜く超絶スーパーゴールを記録。本拠地のファンが思わず頭を抱えるほどの衝撃弾が、日本でも大きな話題を呼んでいる。

日本時間3月15日のラ・リーガ第28節で、レアル・マドリードはホームにエルチェを迎えて4−1で快勝した。この試合で最も大きな喝采を浴びたのが、終了間際の89分に決まったトドメの4点目だった。

自陣で相手のパスをカットしたアルダ・ギュレルは、前を向くと相手ゴールをチラッと見てGKの位置を確認。そこから細かいタッチでボールを運ぶと、センターサークルよりも手前の位置から左足を力強く振り抜いた。

放たれたシュートは、約65m先のゴールに向かって美しい弧を描きながら一直線。ペナルティーエリアよりも前に出ていたエルチェのGKマティアス・ディトゥーロの頭上を越え、そのままゴールネットに吸い込まれた。

「さすがにレベチだわ」の声も

まさに規格外の一撃だった。両手を挙げて歓喜したギュレルはチームメイトから笑顔で祝福を受け、ベンチ前でも揉みくちゃにされる。さらに、中継カメラに抜かれたスタンドのファンたちも、信じられないモノを見たと言わんばかりに思わず頭を抱えていた。

このスーパーゴールには、日本のサッカーファンも大興奮。SNS上では「プスカシュ賞（FIFA年間最優秀ゴール）確定だろ」「スーペルゴラッソだ」「さすが天才」「さすがにレベチだわ」「マンガじゃん」と称賛の嵐が巻き起こった。

さらに、その圧倒的な飛距離と精度に対しても「ベルナベウの全員が頭を抱えるレベルの神ゴール。これを見るためだけにチケット買う価値あるよね」「見えてるのもすげーし正確に蹴り込むのもすげーよ」「スーパーロングは何度も見たけど過去1遠いかな？」「何でそこから入るんよ」「この距離はなかなか見ないや」「すんごいゴール決めますねw」など、驚愕の声が次々と寄せられている。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

