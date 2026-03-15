モーニング娘。’26・野中美希、公演欠席を発表 「腰椎椎間板ヘルニア」の影響続く
アイドルグループ・モーニング娘。’26のリーダーを務める野中美希（26）が、20日、21日に行われる公演について欠席することが明らかになった。15日、アップフロントプロモーションの公式サイトで発表された。
【写真】キュートな色気！お気に入りショットを紹介する野中美希
「モーニング娘。'26 野中美希 公演欠席に関するお知らせ」と題した文書では、「「腰椎椎間板ヘルニア」の影響によりコンサートをお休みしておりましたメンバーの野中美希につきまして、経過診察の結果、医師より、引き続き当面の間、ダンスパフォーマンスならびに長時間の移動や同じ体勢を続けることは控えることが望ましいとの診断を受けました」と報告。
続けて「このため、下記の公演につきましては欠席とさせていただきます。なお、その他の活動につきましては、引き続き体調を考慮しながら、可能な範囲で参加してまいります」とし、欠席する公演が「・Hello! Project ひなフェス 2026 3/20、21のモーニング娘。'26 & ハロプロ研修生 プレミアム以外の3公演 ※・カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement 3/20、21※1.モーニング娘。'26 & ハロプロ研修生 プレミアムは、モーニング娘。'26のグループパートのみ歌唱で参加※欠席によるコンサートチケットの払戻し対応はございません。ご了承下さい」であると伝えた。
同サイトは「出演を楽しみにお待ちいただいていた皆さま、ならびに関係者の皆さまには、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます」と謝罪し、「今後ともモーニング娘。'26の応援をよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
【写真】キュートな色気！お気に入りショットを紹介する野中美希
「モーニング娘。'26 野中美希 公演欠席に関するお知らせ」と題した文書では、「「腰椎椎間板ヘルニア」の影響によりコンサートをお休みしておりましたメンバーの野中美希につきまして、経過診察の結果、医師より、引き続き当面の間、ダンスパフォーマンスならびに長時間の移動や同じ体勢を続けることは控えることが望ましいとの診断を受けました」と報告。
同サイトは「出演を楽しみにお待ちいただいていた皆さま、ならびに関係者の皆さまには、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます」と謝罪し、「今後ともモーニング娘。'26の応援をよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。